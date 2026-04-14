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मिशन-11 पर सियासत तेज: विनोद पांडेय का बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला

रांचीः झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है. झामुमो नेता विनोद कुमार पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मरांडी “मिशन-11” को लेकर अजीबोगरीब हरकतों में लगे हुए हैं और लगातार अपनी राजनीतिक साख खोते जा रहे हैं.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हाल ही में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जो प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है. लेकिन इस कार्रवाई पर भी बाबूलाल मरांडी द्वारा सवाल उठाना यह दिखाता है कि वे हर मुद्दे पर सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं.

विनोद पांडेय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी अब मरांडी से दूरी बनाने लगा है. चर्चा में बने रहने के लिए वे लगातार राजभवन के चक्कर लगा रहे हैं और पुराने मुद्दों को उछाल रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मरांडी 2003 के डोमिसाइल विवाद को बार-बार उठाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी मरांडी को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा आम है कि उनके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हुई है. विनोद पांडेय के मुताबिक, 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 24 सीटें मिली थीं, जो 2024 में घटकर 21 रह गईं.