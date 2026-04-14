मिशन-11 पर सियासत तेज: विनोद पांडेय का बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला
झामुमो नेता विनोद पांडेय ने भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है.
Published : April 14, 2026 at 11:04 PM IST
रांचीः झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है. झामुमो नेता विनोद कुमार पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मरांडी “मिशन-11” को लेकर अजीबोगरीब हरकतों में लगे हुए हैं और लगातार अपनी राजनीतिक साख खोते जा रहे हैं.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हाल ही में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जो प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है. लेकिन इस कार्रवाई पर भी बाबूलाल मरांडी द्वारा सवाल उठाना यह दिखाता है कि वे हर मुद्दे पर सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं.
विनोद पांडेय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी अब मरांडी से दूरी बनाने लगा है. चर्चा में बने रहने के लिए वे लगातार राजभवन के चक्कर लगा रहे हैं और पुराने मुद्दों को उछाल रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मरांडी 2003 के डोमिसाइल विवाद को बार-बार उठाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी मरांडी को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा आम है कि उनके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हुई है. विनोद पांडेय के मुताबिक, 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 24 सीटें मिली थीं, जो 2024 में घटकर 21 रह गईं.
विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में मरांडी एक भी उपचुनाव नहीं जिता सके हैं लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मरांडी 2029 तक भाजपा को “शगुन के 11 सीट” तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं. अंत में पांडेय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को जनता के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और अपना एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जनता समझ सके कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं.
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