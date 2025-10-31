ETV Bharat / state

झामुमो नेता सुप्रियो का पूर्व सीएम पर निशाना, कहा- चंपाई सोरेन अब नहीं हैं रियल टाइगर!

झामुमो नेता ने बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन पर निशाना साधा है.

JMM leader targets BJP MLA Champai Soren Regarding Ghatsila Assembly by election
झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जैसे-जैसे घाटशिला विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं. वैसे-वैसे न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी है. बल्कि बयानों के तीर भी ज्यादा तीखे हो गए हैं. 01 नवंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादातर नेता घाटशिला में रहकर अपने प्रत्याशी सौमेश सोरेन को जीत दिलाने में जुट जाएंगे.

'भाजपा के पिंजरे में बंद शेर हैं चंपाई सोरेन'

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी भागीदारी निभाने जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि हर चुनाव में हमारी तैयारी एक ही तरह को होती है, हमारे नेता और कार्यकर्ता, हमेशा जनता के बीच ही होते हैं.

झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

इस दौरान एक सवाल के जवाब में भाजपा विधायक चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर की उपाधि पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वो भाजपा रूपी सर्कस पार्टी के पिंजरे में बंद शेर की तरह हो गए हैं. अब चंपाई सोरेन टिकट खरीदकर देखने वाले टाइगर बनकर रह गए हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले दिनों चंपाई सोरेन के आह्वान पर कोल्हान बंद को वहां की जनता ने ही नकार दिया. इससे साफ है कि झामुमो प्रत्याशी के रूप में सौमेश सोरेन इस बार 50 हजार वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे.

"04 नवंबर से पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की होगी चुनावी सभाएं'

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कहीं रेस में ही नहीं है. क्योंकि इस बार घाटशिला की महान और प्रबुद्ध जनता को यह मौका मिला है कि उनको दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन दोनों को श्रद्धांजलि देना है. झामुमो नेता ने कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार जीत झामुमो की होगी चाहे भाजपा का कोई नेता कितना भी तड़क भड़क कर ले.

बता दें कि भाजपा प्रत्याशी और अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए चंपाई सोरेन खासा मेहनत कर रहे हैं. यही वजह है कि झामुमो के निशाने पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन कम और उनके पिता चंपाई सोरेन अधिक हैं.

इसे भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, पांच नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित

इसे भी पढ़ें- सीपीएम ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देने की घोषणा की, वृंदा करात ने बिहार चुनाव और SIR पर दिया बयान

इसे भी पढे़ं- त्योहार खत्म होते ही घाटशिला बना सियासी कुरुक्षेत्र, जीत के दावों के बीच राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज

TAGGED:

JMM LEADER SUPRIYO BHATTACHARYA
CHAMPAI SOREN IS CAGED LION OF BJP
JMM LEADER TARGETS CHAMPAI SOREN
RANCHI
GHATSILA BYPOLL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.