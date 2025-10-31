ETV Bharat / state

झामुमो नेता सुप्रियो का पूर्व सीएम पर निशाना, कहा- चंपाई सोरेन अब नहीं हैं रियल टाइगर!

रांची: जैसे-जैसे घाटशिला विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं. वैसे-वैसे न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी है. बल्कि बयानों के तीर भी ज्यादा तीखे हो गए हैं. 01 नवंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादातर नेता घाटशिला में रहकर अपने प्रत्याशी सौमेश सोरेन को जीत दिलाने में जुट जाएंगे.

'भाजपा के पिंजरे में बंद शेर हैं चंपाई सोरेन'

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी भागीदारी निभाने जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि हर चुनाव में हमारी तैयारी एक ही तरह को होती है, हमारे नेता और कार्यकर्ता, हमेशा जनता के बीच ही होते हैं.

झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

इस दौरान एक सवाल के जवाब में भाजपा विधायक चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर की उपाधि पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वो भाजपा रूपी सर्कस पार्टी के पिंजरे में बंद शेर की तरह हो गए हैं. अब चंपाई सोरेन टिकट खरीदकर देखने वाले टाइगर बनकर रह गए हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले दिनों चंपाई सोरेन के आह्वान पर कोल्हान बंद को वहां की जनता ने ही नकार दिया. इससे साफ है कि झामुमो प्रत्याशी के रूप में सौमेश सोरेन इस बार 50 हजार वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे.