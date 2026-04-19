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महिला आरक्षण का घूंघट पहनाकर कुटिल परिसीमन की थी भाजपा की तैयारी: सुप्रियो भट्टाचार्य

रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में दो तिहाई समर्थन नहीं मिल पाने से गिर गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को जेएमएम ने लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचे की जीत बताया. अधिनियम संशोधन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा हमला भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया. जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन को लेकर चर्चा की.

जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी इस विषय पर बेवजह ढोल पीट रही है, जबकि विपक्ष ने 2023 में ही महिला आरक्षण पर अपना समर्थन दिया था. तब सिर्फ दो सांसदों को छोड़ सभी ने उसका समर्थन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री अपने पीछे चार तिरंगा रखकर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष को निशाने पर लेते दिखे, इस दौरान उन्होंने झूठी बातें भी की.

प्रेस कांफ्रेंस करते जेएमएम केंद्रीय महासचिव (ईटीवी भारत)

पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं: सुप्रियो भट्टाचार्य

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्ष को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन करते समय बीजेपी के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे थे. सच्चाई यह है कि विपक्षी दल नहीं बल्कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं की अपराधी है. उन्होंने महिलाओं का अपमान किया. जेएमएम नेता ने कहा कि केद्र सरकार ने वादा किया था कि डीलिमिटेशन और जनगनणा के बाद कानून लागू होगा. लेकिन आपने महिला आरक्षण का घूंघट पहना कर डीलिमिटेशन को आगे लाना चाह रहे थे. विपक्ष आपकी चाल को समझ गया था और देश की आधी आबादी भी यह समझ रही है.



सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में आप ऐसा संशोधन करवाना चाहते थे, जिससे परिसीमन आयोग भी आपकी जेबी संवैधानिक संस्था हो जाती. उन्होंने कहा कि अब तक देश में दो बार परिसीमन हुआ है. लेकिन उसके लिए नियम कायदे बने हुए थे, पर सरकार क्या करना चाहती थी, यह देश की विपक्षी पार्टियां और उसके नेता बखूबी समझ चुके हैं.