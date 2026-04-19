महिला आरक्षण का घूंघट पहनाकर कुटिल परिसीमन की थी भाजपा की तैयारी: सुप्रियो भट्टाचार्य
रांची में प्रेस कांफ्रेंस कर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को झूठा बताया.
Published : April 19, 2026 at 8:58 PM IST
रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में दो तिहाई समर्थन नहीं मिल पाने से गिर गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को जेएमएम ने लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचे की जीत बताया. अधिनियम संशोधन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा हमला भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया. जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन को लेकर चर्चा की.
जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी इस विषय पर बेवजह ढोल पीट रही है, जबकि विपक्ष ने 2023 में ही महिला आरक्षण पर अपना समर्थन दिया था. तब सिर्फ दो सांसदों को छोड़ सभी ने उसका समर्थन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री अपने पीछे चार तिरंगा रखकर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष को निशाने पर लेते दिखे, इस दौरान उन्होंने झूठी बातें भी की.
पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं: सुप्रियो भट्टाचार्य
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्ष को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन करते समय बीजेपी के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे थे. सच्चाई यह है कि विपक्षी दल नहीं बल्कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं की अपराधी है. उन्होंने महिलाओं का अपमान किया. जेएमएम नेता ने कहा कि केद्र सरकार ने वादा किया था कि डीलिमिटेशन और जनगनणा के बाद कानून लागू होगा. लेकिन आपने महिला आरक्षण का घूंघट पहना कर डीलिमिटेशन को आगे लाना चाह रहे थे. विपक्ष आपकी चाल को समझ गया था और देश की आधी आबादी भी यह समझ रही है.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में आप ऐसा संशोधन करवाना चाहते थे, जिससे परिसीमन आयोग भी आपकी जेबी संवैधानिक संस्था हो जाती. उन्होंने कहा कि अब तक देश में दो बार परिसीमन हुआ है. लेकिन उसके लिए नियम कायदे बने हुए थे, पर सरकार क्या करना चाहती थी, यह देश की विपक्षी पार्टियां और उसके नेता बखूबी समझ चुके हैं.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे जितना भी ढोल पीट लें, बाहर से अपने नेताओं को बुलाकर गलतबयानी करवाएं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा. क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि आपका हाल ऐसे मैजेशियन जैसा हो चुका है, जो करतब दिखाने के क्रम में फंस चुका है और लोग उस जादूगर पर हंस रहे हैं.
ओबीसी विरोधी चरित्र उजागर: सुप्रियो भट्टाचार्य
सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि जनगणना का काम शुरू हो गया है और जातीय जनगणना भी कराई जा रही है, ऐसे में नई जनगणना के अनुसार परिसीमन कराने में आपको क्या डर है. क्या आपको यह डर है कि देश की सबसे बड़ी आबादी जो ओबीसी की है, उसका सारा डाटा सामने आ जायेगा तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ देना पड़ेगा, यही डर सता रहा है आपको.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वे (पीएम नरेंद्र मोदी) खुद को ओबीसी बोलते हैं और ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे. लेकिन राजनीति ओबीसी के नाम पर जरूर करेंगे. इसी को धोखा कहा जाता है. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि बीजेपी जब भी संविधान को छेड़ने जाएगी, विपक्ष उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा.
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