गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा करने पर अडिग झामुमो, राजद और कांग्रेस पर तेवर हुए और तल्ख

झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा करने पर अडिग है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मामले में बयान दिया है.

JMM Leader Supriyo Bhattacharya
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर से तवज्जों नहीं दिए जाने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा करने के अपने फैसले पर अडिग है. झामुमो नेताओं के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं.

झामुमो के तेवर तल्ख

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और सोरेन परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो एक थे, तब भी हमने उन्हें (राजद विधायक) को पांच साल तक मंत्री बनाये रखा और जब वो (कांग्रेस) एक हाथ की अंगुलियों में गिनने के लायक थे तो वह हमारे सहयोग से दो हाथों की अंगुलियों में गिनने के लायक बने, लेकिन अगर उन्हें यह सब याद नहीं है तो याद तो दिलाना ही होगा. एक सवाल के जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जीवन में सफाई का बहुत महत्व होता है. आसपास का परिवेश अगर साफ न हो तो निगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए सफाई बेहद जरूरी होता है.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हमने अपना धर्म निभाया-सुप्रियो

बिहार की छह विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा करने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य से जब ईटीवी ने पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर रहिमन तक को याद कर और उनके कथनों को कोट कर छह सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बावजूद झामुमो क्यों पीछे हट गया. इस सवाल पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम अधर्मी लोग नहीं हैं, हमने अपना धर्म निभाया है.

बयानों में संयम जरूरी-जगदीश साहू

गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा पर अडिग झामुमो नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि जब भी गठबंधन होता है तो एक-दूसरे का सहयोग किया ही जाता है. जगदीश साहू ने कहा कि यह सही है, जब राजद का एक विधायक राज्य में था, तब भी उन्हें मंत्री बनाये रखा गया था. लेकिन कांग्रेस को लेकर झामुमो नेता की बात ठीक नहीं है. राज्य में कांग्रेस का मजबूत जनाधार है और झामुमो के नेताओं को बयान में संयम बरतना चाहिए.

