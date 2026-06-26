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बाबा बैद्यनाथ धाम में झामुमो नेता ने की पूजा-अर्चना, राज्यसभा चुनाव, एसआईआर समेत कई मुद्दे पर रखी बेबाक राय

देवघर: बाबा नगरी देवघर में शुक्रवार को राजनीतिक गतिविधियां भी पूजा-अर्चना के साथ तेज रही. सुबह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के बाद झारखंड सरकार में शामिल झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी बाबा वैद्यनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की.

पूजा के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आने से मन को शांति और आत्मीयता का अनुभव होता है. उन्होंने बताया कि वह हर वर्ष दो से तीन बार अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए देवघर अवश्य आते हैं.

राज्यसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को दो सीटें जीतने की उम्मीद थी लेकिन केवल एक सीट ही मिल सकी. उन्होंने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं. यदि इसके बावजूद हार मिली है तो पार्टी इस पूरे मामले की समीक्षा कर कारणों पर चर्चा करेगी.

अपने हालिया बयान पर सफाई देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के समर्थन में गठबंधन के 56 विधायक पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार पूरी तरह स्थिर है.

झारखंड में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने संथाल परगना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे, जबकि बाहरी और अवैध रूप से शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर किया जाए.