'पेसा नियमावली से भाजपा नेताओं की काली कमाई पर लगेगी रोक, इसलिए बौखलाई हुई है बीजेपी', झामुमो नेता का बड़ा आरोप

रांची: झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. पिछले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार की पेसा नियमावली को असली पेसा कानून की हत्या करार दिया था. जिसके बाद अब झामुमो की ओर से पलटवार किया गया है.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और दूसरे भाजपा नेताओं के पेसा नियमावली को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि असल में राज्य की महागठबंधन सरकार जो पेसा नियमावली लाई है, उससे बीजेपी नेताओं की गैर-कानूनी कमाई रुकेगी, इसीलिए बीजेपी नेता इतना हंगामा कर रहे हैं.

पेसा नियमावली को लेकर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ईटीवी भारत)

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पेसा कानून लागू होने के बाद से बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने शेड्यूल-5 इलाकों में पेसा एक्ट 1996 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए नियमावली बनाई हैं, इसीलिए बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं. पेसा कानून से अब उनकी कथित काली कमाई पर रोक लगेगी.

उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर भी आरोप लगाया, कहा कि अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा समय बिताया, लेकिन उनके कार्यकाल में पेसा कानून पर पांच पैसे का भी काम नहीं हुआ, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जनजातिय उपजातियों को लेकर फैसले लिए गए.

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि 2000 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें पेसा कानून की याद क्यों नहीं आई. उस समय आदिवासियों पर गोलियां चलाई जा रही थीं और आज आदिवासियों के लिए चिंता जताई जा रही है.