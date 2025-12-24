'पेसा' सिर्फ कानून नहीं, यह आदिवासी अस्मिता का विषय: झामुमो

ETV Bharat / state

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने पेसा की नियमावली को मंजूरी देकर आदिवासी अस्मिता का सम्मान किया है.

JMM central spokesperson Supriyo Bhattacharya
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 8:43 PM IST

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य के भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म से ठीक 24 घंटे पहले राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'पेसा कानून' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवनशैली, संस्कृति और लोकतांत्रिक आत्मा बताया है.

'पेसा कानून' को मंजूरी देकर बीजेपी को दिया मुंहतोड़ जवाब

केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा 'पेसा' केवल कानून नहीं है, यह धरती की वंदना है, जल की वंदना है और मातृशक्ति की वंदना है. उन्होंने कहा कि मानव इतिहास की पहली लोकतांत्रिक नींव आदिवासी समाज ही ने रखी थी. यहां समुदाय, प्रकृति और सहभागिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. सुप्रियो भट्टाचार्या ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज बीजेपी संसद में संख्या बल के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है, ऐसे में 'पेसा कानून' उसका सबसे मजबूत जवाब है.

जानकारी देते झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)

'बीजेपी ने पेसा कानून की अनदेखी की': जेएमएम

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 1996 में बने 'पेसा कानून' को सालों तक जानबूझकर लागू नहीं होने दिया गया. उन्होंने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने आदिवासी अधिकारों की अनदेखी की. उन्होंने कहा कि मैं, पूछना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे, तब 'पेसा' क्यों नहीं लागू हुआ? अर्जुन मुंडा जनजातीय क्षेत्र से सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर भी 'पेसा कानून' लागू नहीं किया. वहीं रघुवर दास की पांच साल की सरकार में भी आदिवासी अस्तित्व पर हमले ही हुए.

हमने एक साल में कर दिखाया: झामुमो

जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई तो हमने एक साल में कर दिखाया. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी इलाकों में जमीन अधिग्रहण से ग्रामसभा की अनिवार्यता हटाकर आदिवासी समाज को जड़ से खत्म करने की कोशिश की है. वहीं हेमंत सरकार ने ग्रामसभा को लोकतंत्र का मूल केंद्र मानते हुए उसे वैधानिक अधिकार दिया है.

झामुमो ने समाज को ताकत दी: सुप्रियो भट्टाचार्य

उन्होंने आगे कहा कि अब झारखंड में गांव की इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा. ग्रामसभा तय करेगी शिक्षा कैसी होगी, रोजगार कैसे होंगे और विकास का रास्ता क्या होगा? हमने समाज को ताकत दी है और अब विकास समाज खुद तय करेगा.

