घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद आज शपथ लेंगे सोमेश सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए चुने गए MLA सोमेश चंद्र सोरेन शुक्रवार को शपथ लेंगे.

JMM LEADER SOMESH CHANDRA
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सोमेश सोरेन (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

November 21, 2025

घाटशिला: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन शुक्रवार को शपथ लेंगे. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट के सभी मंत्री और कई विधायक भी मौजूद रहेंगे.

समारोह में सोमेश चंद्र सोरेन की मां भी रहेंगी मौजूद

इस दौरान घाटशिला विधानसभा के कई कार्यकर्ता, नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के साथ रांची के पहुंच रहे हैं. सोमेश चंद्र सोरेन अपने साथ अपनी मां सूरजमुनि सोरेन को भी साथ लेकर जा रहे हैं.

सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से जीता था चुनाव

यह उपचुनाव पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद कराया गया था. इस उपचुनाव में सोमेश सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को 38 हजार से अधिक वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उन्होंने अपने पिता के 2024 के चुनावी रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

बाबूलाल सोरेन के वोटों में गिरावट आई

2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 22 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था. लेकिन 11 नवंबर 2025 को हुए उपचुनाव में सोमेश सोरेन ने यह अंतर बढ़ाकर 38 हजार से अधिक कर दिया. इस बार JMM उम्मीदवार सोमेश सोरेन और JLKM प्रत्याशी रामदास मुर्मू को 2024 की तुलना में अधिक वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के वोटों में गिरावट दर्ज की गई.

