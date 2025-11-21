ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद आज शपथ लेंगे सोमेश सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सोमेश सोरेन ( Etv Bharat )

घाटशिला: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन शुक्रवार को शपथ लेंगे. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट के सभी मंत्री और कई विधायक भी मौजूद रहेंगे.

समारोह में सोमेश चंद्र सोरेन की मां भी रहेंगी मौजूद

इस दौरान घाटशिला विधानसभा के कई कार्यकर्ता, नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के साथ रांची के पहुंच रहे हैं. सोमेश चंद्र सोरेन अपने साथ अपनी मां सूरजमुनि सोरेन को भी साथ लेकर जा रहे हैं.

सोमेश सोरेन ने 38 हजार से अधिक वोटों से जीता था चुनाव

यह उपचुनाव पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद कराया गया था. इस उपचुनाव में सोमेश सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को 38 हजार से अधिक वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उन्होंने अपने पिता के 2024 के चुनावी रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

बाबूलाल सोरेन के वोटों में गिरावट आई