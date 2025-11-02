ETV Bharat / state

दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेएमएम नेता का बयान, मोकामा की घटना को बताया बिहार में व्याप्त जंगलराज का प्रतीक

दुलारचंद हत्याकांड को लेकर झामुमो ने बिहार सरकार की आलोचना की है. उन्होंने इसे नीतीश कुमार के जंगलराज का प्रतीक बताया.

DULARCHAND MURDER CASE IN BIHAR
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में व्याप्त जंगलराज का उदाहरण करार दिया है. इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मनोज पांडेय ने कहा कि इसमें प्रशंसा करने का नहीं बल्कि बिहार की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख और चुनाव आयोग से यह सवाल पूछने का वक्त है कि पुलिस की चौकसी के बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई?

उन्होंने कहा कि जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले हथियार जमा करा लिए जाते हैं तो जदयू नेता के काफिले में हथियार कहां से आये, वहां के पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद एक मीडिया में कह रहे है कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वह थे, 30 गाड़ी आगे बढ़ गईं तब यह घटना घटी. क्या चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को यह दिख नहीं रहा है.

जानकारी देते झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)

विरोधियों के नेताओं को मरवाया जा रहा है - झामुमो नेता

मनोज पांडेय ने आगे कहा कि विरोधियों के नेताओं को गोली मरवा कर ये लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं, यह प्रशंसा का नहीं दुर्भाग्य की बात है. जंगलराज का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है. खुलेआम विधि व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है.

उन्होने कहा कि जिसकी हत्या की गई, वह समाज के एक बड़े तबके का नेतृत्व करते थे और बिहार चुनाव में एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे. ऐसे में अपराध रोकने में विफल पटना पुलिस अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर शाबाशी लेना चाहती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. सवाल तो यह उठना चाहिए कि आखिर पुलिस ने उस घटना को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया था, खुलेआम हथियार लहराए जा रहे थे तो क्या यह विधि व्यवस्था पर सवाल नहीं था.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदाते बढ़ीं, चोरी का ग्राफ हुआ कम

पलामू में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष की जमीन विवाद में हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या, बेटियों को भी नहीं बख्शा

TAGGED:

JMM ON ANANT SINGH
पूर्व विधायक अनंत सिंह
झामुमो नेता मनोज पांडेय
दुलारचंद हत्याकांड
MOKAMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.