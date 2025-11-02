ETV Bharat / state

दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेएमएम नेता का बयान, मोकामा की घटना को बताया बिहार में व्याप्त जंगलराज का प्रतीक

रांची: मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में व्याप्त जंगलराज का उदाहरण करार दिया है. इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मनोज पांडेय ने कहा कि इसमें प्रशंसा करने का नहीं बल्कि बिहार की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख और चुनाव आयोग से यह सवाल पूछने का वक्त है कि पुलिस की चौकसी के बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई?

उन्होंने कहा कि जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले हथियार जमा करा लिए जाते हैं तो जदयू नेता के काफिले में हथियार कहां से आये, वहां के पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद एक मीडिया में कह रहे है कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वह थे, 30 गाड़ी आगे बढ़ गईं तब यह घटना घटी. क्या चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को यह दिख नहीं रहा है.

जानकारी देते झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)

विरोधियों के नेताओं को मरवाया जा रहा है - झामुमो नेता

मनोज पांडेय ने आगे कहा कि विरोधियों के नेताओं को गोली मरवा कर ये लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं, यह प्रशंसा का नहीं दुर्भाग्य की बात है. जंगलराज का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है. खुलेआम विधि व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है.