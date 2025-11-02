दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेएमएम नेता का बयान, मोकामा की घटना को बताया बिहार में व्याप्त जंगलराज का प्रतीक
दुलारचंद हत्याकांड को लेकर झामुमो ने बिहार सरकार की आलोचना की है. उन्होंने इसे नीतीश कुमार के जंगलराज का प्रतीक बताया.
रांची: मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में व्याप्त जंगलराज का उदाहरण करार दिया है. इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मनोज पांडेय ने कहा कि इसमें प्रशंसा करने का नहीं बल्कि बिहार की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख और चुनाव आयोग से यह सवाल पूछने का वक्त है कि पुलिस की चौकसी के बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई?
उन्होंने कहा कि जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले हथियार जमा करा लिए जाते हैं तो जदयू नेता के काफिले में हथियार कहां से आये, वहां के पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद एक मीडिया में कह रहे है कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वह थे, 30 गाड़ी आगे बढ़ गईं तब यह घटना घटी. क्या चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को यह दिख नहीं रहा है.
विरोधियों के नेताओं को मरवाया जा रहा है - झामुमो नेता
मनोज पांडेय ने आगे कहा कि विरोधियों के नेताओं को गोली मरवा कर ये लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं, यह प्रशंसा का नहीं दुर्भाग्य की बात है. जंगलराज का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है. खुलेआम विधि व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है.
उन्होने कहा कि जिसकी हत्या की गई, वह समाज के एक बड़े तबके का नेतृत्व करते थे और बिहार चुनाव में एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे. ऐसे में अपराध रोकने में विफल पटना पुलिस अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर शाबाशी लेना चाहती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. सवाल तो यह उठना चाहिए कि आखिर पुलिस ने उस घटना को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया था, खुलेआम हथियार लहराए जा रहे थे तो क्या यह विधि व्यवस्था पर सवाल नहीं था.
