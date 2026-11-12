ETV Bharat / state

साहिबगंज में झामुमो को झटका, वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी थामा भाजपा का हाथ

झामुमो नेता राजाराम मरांडी ने बीजेपी ज्वॉइन की ( ETV BHARAT )

साहिबगंज: जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में झामुमो को बड़ा झटका लगा है, जबकि भाजपा को मजबूती मिली है. झामुमो के वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी ने अपने सैकड़ों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है. बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झबरी में आयोजित मिलन समारोह में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नए सदस्यों का स्वागत किया.

झामुमो नेता राजाराम मरांडी ने बीजेपी ज्वॉइन की (ETV BHARAT) बाबूलाल का राज्य सरकार पर जोरदार हमला