साहिबगंज में झामुमो को झटका, वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी थामा भाजपा का हाथ
साहिबगंज में झामुमो के वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी ने सैकड़ों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया.
Published : November 12, 2026 at 12:20 AM IST
साहिबगंज: जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में झामुमो को बड़ा झटका लगा है, जबकि भाजपा को मजबूती मिली है. झामुमो के वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी ने अपने सैकड़ों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है. बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झबरी में आयोजित मिलन समारोह में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नए सदस्यों का स्वागत किया.
बाबूलाल का राज्य सरकार पर जोरदार हमला
कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार से जनता का मोहभंग होता जा रहा है. सरकार की नीतियों और कार्यशैली से निराश होकर अब लोग बदलाव की उम्मीद में भाजपा से जुड़ रहे हैं. इसकी झलक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में भी दिखने लगी है. बरहेट में झामुमो का किला दरकना शुरू हो गया है. झामुमो के वरिष्ठ नेता राजाराम मरांडी का अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होना, इसी बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है.
पूर्व सीएम ने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ता यदि सरकार के खिलाफ यदि बोले तो झूठे केस में फंसाने का काम किया जाता है, यहां के पुलिस को चेताया हैं.
समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे लोग
मिलन समारोह में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा, बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा के पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
दरअसल, बुधवार सुबह वनांचल ट्रेन से बाबूलाल मरांडी बरहड़वा पहुंचे थे. वहां से वे बरहेट के कार्यक्रम में शामिल हुए. शाम को साहिबगंज मुख्यालय आए और सर्किट हाउस में विश्राम किया और रात 9 बजे पुनः वनांचल ट्रेन से रांची रवाना हो गए.
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