लोगों को साइबर अपराधी बता पुलिस से छुड़ाने के नाम पर वसूली का खेल! देवघर में JMM नेता पर लगे गंभीर आरोप

देवघर: जिले में एक शख्स ने झामुमो के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया गया है कि झामुमो नेता अपने राजनीतिक पद और पार्टी के नाम का दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं.

दरअसल, मोहनपुर निवासी सचिन दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सचिन दास का दावा है कि राहुल चंद्रवंशी आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं. फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं.

सचिन दास ने बताया कि जब उन्होंने इस गैरकानूनी गतिविधि का विरोध किया, तो राहुल चंद्रवंशी अपने दो साथियों के साथ होटल बैद्यनाथ बिहार गए. वहां से उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके मुंह में सरकारी पिस्तौल भी ठूंस दी गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.

इतना ही नहीं, सचिन दास ने खुलासा किया कि राहुल ने उन पर सामाजिक कार्यकर्ता और झामुमो नेता गोपाल दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया. मना करने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई.