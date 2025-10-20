ETV Bharat / state

लोगों को साइबर अपराधी बता पुलिस से छुड़ाने के नाम पर वसूली का खेल! देवघर में JMM नेता पर लगे गंभीर आरोप

देवघर में झामुमो नेता पर झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे उगाही का आरोप लगा है.

JMM leader in Deoghar
थाना जाते झामुमो नेता (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
देवघर: जिले में एक शख्स ने झामुमो के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया गया है कि झामुमो नेता अपने राजनीतिक पद और पार्टी के नाम का दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं.

दरअसल, मोहनपुर निवासी सचिन दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सचिन दास का दावा है कि राहुल चंद्रवंशी आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं. फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं.

लोगों को साइबर अपराधी बता पुलिस से छुड़ाने के नाम पर वसूली का खेल (ईटीवी भारत)

सचिन दास ने बताया कि जब उन्होंने इस गैरकानूनी गतिविधि का विरोध किया, तो राहुल चंद्रवंशी अपने दो साथियों के साथ होटल बैद्यनाथ बिहार गए. वहां से उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके मुंह में सरकारी पिस्तौल भी ठूंस दी गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.

इतना ही नहीं, सचिन दास ने खुलासा किया कि राहुल ने उन पर सामाजिक कार्यकर्ता और झामुमो नेता गोपाल दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया. मना करने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई.

घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल दास ने हस्तक्षेप किया और देवघर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा, "जब मुझे पता चला कि राहुल चंद्रवंशी पार्टी के नाम पर लोगों को डरा-धमकाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा है, तो मैंने तुरंत जिला अध्यक्ष संजय शर्मा से बात की." जिला अध्यक्ष ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया.

वहीं पूरे विवाद पर देवघर के एसपी सौरव कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है. मामले की जांच की जा रही है. उचित कार्रवाई की जाएगी.

