चंपाई सोरेन के भोगनाडीह को लेकर बयान पर बरसे गणेश महाली, कहा- सरकार को बदनाम करने की रची जा रही साजिश

सरायकेला : झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य और सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गणेश महाली ने आरोप लगाया कि चंपाई सोरेन भोगनाडीह के मुद्दे को ढाल बनाकर संथाल परगना के भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं.

झामुमो नेता गणेश महाली का बयान (Etv Bharat)

​गणेश महली ने कहा कि चंपाई सोरेन बार-बार सरकार को चुनौती देते हैं, लेकिन धरातल पर वह केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं. सरकार के खिलाफ झूठी साजिशें रच रहे हैं.

गणेश महाली के अनुसार, संथाल परगना में चंपाई सोरेन की राजनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है. जिसके कारण वे हताशा में आकर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने हूल दिवस का उदाहरण देते हुए कहा कि उस मौके पर उमड़ी भारी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ही आदिवासियों और मूलवासियों की सच्ची हितैषी है.