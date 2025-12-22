ETV Bharat / state

चंपाई सोरेन के भोगनाडीह को लेकर बयान पर बरसे गणेश महाली, कहा- सरकार को बदनाम करने की रची जा रही साजिश

भोगनाडीह को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बयान के बाद गणेश महाली ने उन पर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया.

झामुमो नेता गणेश महाली (Etv Bharat)
Published : December 22, 2025 at 3:58 PM IST

सरायकेला : झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य और सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गणेश महाली ने आरोप लगाया कि चंपाई सोरेन भोगनाडीह के मुद्दे को ढाल बनाकर संथाल परगना के भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं.

​गणेश महली ने कहा कि चंपाई सोरेन बार-बार सरकार को चुनौती देते हैं, लेकिन धरातल पर वह केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं. सरकार के खिलाफ झूठी साजिशें रच रहे हैं.

गणेश महाली के अनुसार, संथाल परगना में चंपाई सोरेन की राजनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है. जिसके कारण वे हताशा में आकर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने हूल दिवस का उदाहरण देते हुए कहा कि उस मौके पर उमड़ी भारी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ही आदिवासियों और मूलवासियों की सच्ची हितैषी है.

उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि चंपाई सोरेन केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संथाल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं. लेकिन राज्य की जनता अब उनके इन कारनामों से भली-भांति परिचित हो चुकी है.

गौरतलब हो कि भोगनाडीह में संथाल परगना स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया हैय जिसे लेकर चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं.

