गढ़वा में जेएमएम के अंदर बगावत, भवनाथपुर विधायक के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा
JMM नेता दीपक देव ने भवनाथपुर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने विधायक पर क्षेत्र में कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया है.
Published : July 4, 2026 at 9:54 AM IST
गढ़वा: जिले में जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव के खिलाफ उनके मजबूत साथी रहे भोजपुर गढ़ के युवराज ने मोर्चा खोल दिया है. सैंकड़ों कार्यकताओं के साथ जेएमएम नेता दीपक प्रताप देव ने अपने आवास पर प्रेसवार्ता किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक को विकास से मतलब नहीं है. विधायक सिर्फ अपने हित में ज्यादा बात करते हैं.
भाजपा के कद्दावर नेता भानु प्रताप शाही को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हराना चुनौती से कम नहीं था. जेएमएम पार्टी से अनंत प्रताप देव को टिकट मिलने के बाद पार्टी ने तीन नेताओं को एक किया था. जिसमें वर्तमान विधायक अन्नत प्रताप देव, ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव शामिल था. दीपक प्रताप देव ने चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के लिए खूब प्रचार किया था. वह राज परिवार के होने के वजह से उनके समर्थक भी हजारों में हैं और उनके समर्थन के कारण समर्थकों ने अनंत प्रताप देव को अपना समर्थन दिया था.
2029 के लिए दीपक देव ने की दावेदारी पेश
यही वजह है कि पिछले चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को हराकर अनंत प्रताप देव जीत दर्ज की थी. चुनाव के डेढ़ वर्ष बीतते ही जेएमएम नेता दीपक प्रताप देव ने वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने 2029 का विधानसभा चुनाव खुद से लड़ने का ऐलान कर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल को अभी से ही बढ़ा दी है.
दीपक प्रताप देव ने कहा कि अनंत प्रताप देव हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मामले में हम अब उनसे दुरी बना लिए है. क्योंकि जब से वे विधायक बने हैं, तब से हमारे समर्थकों का अनदेखी कर रहे हैं. वे किसी के काम पर उड़ते है, हमने बहुत मेहनत कर उनको जिताया था. लेकिन अब वे पहले वाले नहीं रहे बल्कि अब विधायक जी हो गए है
दीपक देव ने कहा की जब से चुनाव हुआ है. जीत के बाद ही ये पूर्ण रूप से विधायक बदल गए हैं. उन्होंने कहा कि आज तक अपने क्षेत्र में विधायक ने विकास का कोई कार्य नहीं किए हैं, एक समय वे कांग्रेस के टिकट लेकर एयरपोर्ट पर ही फेक दिए थे और भाजपा का दामन थाम लिए थे. आज वे फिर कहां जाएंगे, किसे पता है.
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