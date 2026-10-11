JMM ने दिल्ली में बच्चियों पर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, लोकतंत्र को दांव पर लगाने का आरोप
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने बच्चियों के साथ कथित मारपीट को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोला है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : October 11, 2026 at 4:34 PM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बच्चियों के साथ कथित मारपीट की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस, भाजपा, RSS और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है.
PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को ठहराया जिम्मेदार
मनोज पांडेय ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने अपने बयान में दावा किया है कि 16 और 17 साल की बच्चियों के साथ मारपीट की गई है.
उन्होंने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो मानवता को शर्मसार करने वाली है. झामुमो नेता ने बताया कि इन घटनाओं को लेकर देशभर में आक्रोश बढ़ रहा है और यह आंदोलन का रूप ले चुका है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसका राजनीतिक खामियाजा बीजेपी, RSS और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है.
लोकतंत्र को दांेव पर लगाने का आरोप
मनोज पांडेय ने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था से समझौता किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई के प्रमाण हैं, तो उसे पद से हटाया जाना चाहिए और उससे इस्तीफा लिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है.
सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी उठाए सवाल
मनोज पांडेय ने अपने बयान में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि एक शख्स को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल बुलाए गए हैं. हालांकि, उनके बयान में सुरक्षा बलों की तैनाती और संख्या से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
बीजेपी और केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला
JMM प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी दूर तक जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि देशभर में फैल रहा आक्रोश आने वाले समय में भाजपा और केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है.
SIR रद्द और ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग: जेएमएम
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के 12 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन करते हुए उन्होंने ने कहा कि सोमवार को इंडिया ब्लॉक के दलों के आंदोलन के साथ झामुमो है. कुछ कारणों से हमारे नेता की सक्रिय भागीदारी अभी नहीं है लेकिन 20 अक्टूबर के बाद झामुमो SIR के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी को लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा.
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