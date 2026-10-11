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JMM ने दिल्ली में बच्चियों पर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, लोकतंत्र को दांव पर लगाने का आरोप

केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बच्चियों के साथ कथित मारपीट की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस, भाजपा, RSS और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है.

PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को ठहराया जिम्मेदार