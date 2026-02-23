ETV Bharat / state

झामुमो ने किया झारखंड नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा, पार्टी महासचिव ने बीजेपी के साथ कांग्रेस और राजद पर भी साधा निशाना

रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव में मतदान का कार्य संपन्न हो जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा.

प्रेस कॉन्फ्रेस कर उन्होंने कहा भाजपा का ईवीएम वाला टोटका नहीं चला, यह भाजपा नेताओं के बयान से लग रहा है. आज के मतदान से जो संकेत मिले हैं, उससे साफ है कि शहरी निकाय में झामुमो समर्थित एक तिहाई से दो तिहाई प्रत्याशियों की जीत होगी.

कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ गठबंधन का इन दोनों दलों को लाभ मिला था. चुनाव में क्रेडिबिलिटी लीडर की होती है और न चाहते हुए भी कई बार लीडर का लाभ लैडर को मिल जाता है. 2024 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ गठबंधन होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने ना चाहते हुए भी कांग्रेस और राजद को वोट किया था.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

आज हुई वोटिंग को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हालांकि कुल मतदान के फाइनल आंकड़े अभी नहीं आये हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार इस बार पिछली बार से कुछ ज्यादा ही मतदान होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यदि देखें तो जब मतदान के समय का आखिरी वक्त होता है, तो मतदान बढ़ता है. इससे उम्मीद है कि अच्छी वोटिंग होगी. झामुमो नेता ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि शहरी निकाय चुनाव का इस बार का नतीजा भाजपा के लिए बड़ी सीख और हमारे उत्साह में इजाफा करने वाला होगा.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, पुलिस और जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि वार्ड में मतदान केंद्रों के इधर से उधर होने की वजह से परेशानी आयी. लेकिन ट्रिपल टेस्ट के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ यह चुनाव संपन्न हुआ है. रमजान के पाक महीने में भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं, पुरुषों ने जमकर वोटिंग की, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं.