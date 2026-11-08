सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में उतरा झामुमो, कहा- राम मंदिर किसी की जागीर नहीं
रांची में जेएमएम प्रवक्ता ने कहा राम मंदिर किसी की जागीर नहीं है. अपनी आस्था के तहत अखिलेश यादव दर्शन करने जाएंगे. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 8, 2026 at 4:27 PM IST
रांची: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने की बात कहने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज है. वहीं इस मुद्दे पर अब झारखंड में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि अखिलेश यादव की आस्था पर सवाल उठाने वालों को सत्ता जाने का भय सताने लगा है. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाते रही है. लेकिन पहली बार उसे लगने लगा है कि कहीं अखिलेश यादव की लोकप्रियता और राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा के बाद यूपी उनके के हाथों से छिटक न जाएं.
अपनी आस्था के तहत दर्शन करने जाएंगे अखिलेश
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान श्रीराम के दर्शन करने जा सकते हैं. उनकी आस्था के तहत मंदिर जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने रामभक्ति का दिखावा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की आस्था पर सवाल उठाने वाले लोग खुद को रामभक्त बताते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का उद्देश्य कुछ और है.
राम मंदिर चुनावी मुद्दा कहीं उनके हाथ से निकल न जाए
झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि कुछ लोगों को अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की बात से इसलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान श्रीराम का मुद्दा कहीं उनके हाथ से निकल न जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल भगवान श्रीराम को चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीति करते हैं. मनोज पांडेय के मुताबिक, राम मंदिर और भगवान श्रीराम की आस्था किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है.
रामभक्ति और राजनीति पर छिड़ी बहस
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की इच्छा जताने के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने एक बार फिर आस्था और राजनीति के संबंधों को चर्चा में ला दिया है. झामुमो का समर्थन इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर झारखंड की राजनीति तक ले आया है. मनोज पांडेय के बयान से साफ है कि झामुमो इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ खड़ा है और राम मंदिर को चुनावी राजनीति से जोड़ने वालों पर सवाल उठा रहा है.
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