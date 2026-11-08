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सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में उतरा झामुमो, कहा- राम मंदिर किसी की जागीर नहीं

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ( Etv Bharat )

रांची: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने की बात कहने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज है. वहीं इस मुद्दे पर अब झारखंड में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि अखिलेश यादव की आस्था पर सवाल उठाने वालों को सत्ता जाने का भय सताने लगा है. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाते रही है. लेकिन पहली बार उसे लगने लगा है कि कहीं अखिलेश यादव की लोकप्रियता और राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा के बाद यूपी उनके के हाथों से छिटक न जाएं.