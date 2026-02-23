ETV Bharat / state

जेएमएम से निलंबित हुए शिवम श्रीवास्तव, फायरिंग की घटना के बाद जिलाध्यक्ष ने जारी किया पत्र

गिरिडीह: वार्ड 18 में मतदान के उपरांत घटित फायरिंग की घटना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिवम श्रीवास्तव ऊर्फ शिवम आजाद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. निलंबन की घोषणा पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की है.

संजय सिंह ने कहा है कि 'वार्ड नंबर 18 में जो हिंसक झड़प हुई है उसकी झामुमो गिरिडीह जिला समिति निंदा करती है एवं शिवम आजाद को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए केंद्रीय समिति रांची निष्काषण के लिए अनुशंसा की जाती है.'

क्या है मामला

यहां बता दें कि सोमवार को मतदान आरंभ होने के एक घंटे के अंदर वार्ड नंबर 16 में झड़प हो गई थी. उसके बाद मामले को शांत कराया गया. फिर शाम में मतदान के उपरांत यहां फिर से झड़प हो गई जो हिंसक हो गई. इस दौरान गोली चली. गोली दो लोगों को लगी. इस घटना से नाराज हुए लोग सड़क पर उतर आए.

राजू खान के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. मामले की जानकारी पर डीसी एसपी पहुंचे और जांच शुरू की गई. लोगों ने इस घटना का आरोप शिवम के लोगों पर लगाया.