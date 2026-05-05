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असम विधानसभा चुनाव 2026: हेमंत सोरेन झामुमो के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, शिफ्ट हो रहे वोटर्स!

असम विधानसभा चुनाव 2026 में झामुमो ने भी 16 स्थानों पर पत्याशी उतारे थे. इनमें से 2 दूसरे और 11 तीसरे स्थान पर रहे.

ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
असम में कल्पना सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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रांची: असम विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. हिमंता विस्वा सरमा वहां तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे. लेकिन असम चुनाव हेमंत सोरेन के लिए एक थोड़ी राहत भरी रही है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की भारी जीत के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. भले ही पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन करीब 1.5 प्रतिशत वोट हासिल कर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही.

दो सीटों पर दूसरे स्थान पर जेएमएम

जेएमएम ने 16 सीटों में से दो पर दूसरे स्थान पर रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि 11 सीटों पर तीसरे स्थान पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति मजबूत की. खासकर चाय बागान क्षेत्रों में पार्टी ने प्रभावी प्रदर्शन दिखाया. सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने करीब 10 दिनों तक असम में डेरा डालकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया.

झाुममो नेता विनोद पांडे का बयान (ETV Bharat)
असम चुनाव में जेएमएम का प्रदर्शन
सीटविजेताजेएमएम उम्मीदवारकितने वोट मिलेकिस स्थान पर रहे
मजबातचंदन बारो (BPF)प्रीति रेखा बारला29172दूसरा नंबर
गोसाईगांवसभाराम बासुमातारी (BPF)फेड्रिक्सन हासदा21417दूसरा नंबर
खुमतईमृणाल साइकिया (BJP)अमित नाग17090तीसरा नंबर
बिस्वनाथपलब लोचन दास (BJP)तेहरू गौर12501तीसरा नंबर
चबुआबिनोद हजारिका (BJP)भूपेन सिंह मुरारी13265तीसरा नंबर
सोनारीधोनमेश्वर कंवर (BJP)बलदेव तेली14579तीसरा नंबर
डुलियाजानरामेश्वर तेली (BJP)पीटर मिंज8389तीसरा नंबर
रंगोनदीरिषिराज हजारिका (BJP)पाबन संथल11832तीसरा नंबर
डिगबोईसुरेन फुकान (BJP)भारत नायक19638तीसरा नंबर
टिंगखोंगबिमल बोराह (BJP)महाबीर बास्के14205तीसरा नंबर
रंगापाड़ाकृष्ण कमल टंटी (BJPमैथ्यू टोपनो20067तीसरा नंबर
मार्घेरिटाभास्कर शर्मा (BJP)जेरनाइल मिंज19228तीसरा नंबर
नाहरकटियातरंगा गोगोई (BJP)संजॉय बाघ7560तीसरा नंबर
बरचल्लारितु बरन सरमा (BJP)अबुल मजान8558तीसरा नंबर
भेरगांवमहेश्वर बारो (BPF)प्रभात दास पणिका21997तीसरा नंबर

हेमंत सोरेन संतुष्ट, बोले- जनता का समर्थन हौसला बढ़ाने वाला

हेमंत सोरेन असम के नतीजों से काफी संतुष्ट दिखे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “असम की महान जनता को जोहार एवं हृदय से आभार. बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका, वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था.” उन्होंने इसे आदिवासी-दलित-अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई से जोड़ा. सोरेन ने कहा कि असम में आदिवासियों को एसटी का दर्जा न मिलना, चाय बागान मजदूरों की दयनीय स्थिति और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों को आवाज देने के लिए यह चुनावी अभियान महत्वपूर्ण कदम था.

जेएमएम का राजनीतिक विस्तार

जेएमएम का मानना है कि बिना किसी बड़े गठबंधन के सिर्फ 16 सीटों पर लड़कर पार्टी ने न केवल अपनी पैठ बनानी शुरू की है, बल्कि आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार किया है. 7 सीटों पर 15 हजार से ज्यादा वोट मिलना इस बात का संकेत है कि झारखंडी मूल के लोगों, खासकर चाय बागान इलाकों में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है.

कांग्रेस के वोट बैंक पर असर

माना जा रहा है कि असम में जेएमएम का खाता भले ही नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में पार्टी सफल रही है. यह प्रदर्शन भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है और झामुमो के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा को मजबूत करता है. यह चुनाव जेएमएम के लिए मात्र सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, पहचान और अधिकारों की व्यापक लड़ाई का हिस्सा था.

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