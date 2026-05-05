असम विधानसभा चुनाव 2026: हेमंत सोरेन झामुमो के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, शिफ्ट हो रहे वोटर्स!
असम विधानसभा चुनाव 2026 में झामुमो ने भी 16 स्थानों पर पत्याशी उतारे थे. इनमें से 2 दूसरे और 11 तीसरे स्थान पर रहे.
Published : May 5, 2026 at 4:22 PM IST
रांची: असम विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. हिमंता विस्वा सरमा वहां तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे. लेकिन असम चुनाव हेमंत सोरेन के लिए एक थोड़ी राहत भरी रही है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की भारी जीत के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. भले ही पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन करीब 1.5 प्रतिशत वोट हासिल कर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही.
दो सीटों पर दूसरे स्थान पर जेएमएम
जेएमएम ने 16 सीटों में से दो पर दूसरे स्थान पर रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि 11 सीटों पर तीसरे स्थान पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति मजबूत की. खासकर चाय बागान क्षेत्रों में पार्टी ने प्रभावी प्रदर्शन दिखाया. सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने करीब 10 दिनों तक असम में डेरा डालकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया.
|असम चुनाव में जेएमएम का प्रदर्शन
|सीट
|विजेता
|जेएमएम उम्मीदवार
|कितने वोट मिले
|किस स्थान पर रहे
|मजबात
|चंदन बारो (BPF)
|प्रीति रेखा बारला
|29172
|दूसरा नंबर
|गोसाईगांव
|सभाराम बासुमातारी (BPF)
|फेड्रिक्सन हासदा
|21417
|दूसरा नंबर
|खुमतई
|मृणाल साइकिया (BJP)
|अमित नाग
|17090
|तीसरा नंबर
|बिस्वनाथ
|पलब लोचन दास (BJP)
|तेहरू गौर
|12501
|तीसरा नंबर
|चबुआ
|बिनोद हजारिका (BJP)
|भूपेन सिंह मुरारी
|13265
|तीसरा नंबर
|सोनारी
|धोनमेश्वर कंवर (BJP)
|बलदेव तेली
|14579
|तीसरा नंबर
|डुलियाजान
|रामेश्वर तेली (BJP)
|पीटर मिंज
|8389
|तीसरा नंबर
|रंगोनदी
|रिषिराज हजारिका (BJP)
|पाबन संथल
|11832
|तीसरा नंबर
|डिगबोई
|सुरेन फुकान (BJP)
|भारत नायक
|19638
|तीसरा नंबर
|टिंगखोंग
|बिमल बोराह (BJP)
|महाबीर बास्के
|14205
|तीसरा नंबर
|रंगापाड़ा
|कृष्ण कमल टंटी (BJP
|मैथ्यू टोपनो
|20067
|तीसरा नंबर
|मार्घेरिटा
|भास्कर शर्मा (BJP)
|जेरनाइल मिंज
|19228
|तीसरा नंबर
|नाहरकटिया
|तरंगा गोगोई (BJP)
|संजॉय बाघ
|7560
|तीसरा नंबर
|बरचल्ला
|रितु बरन सरमा (BJP)
|अबुल मजान
|8558
|तीसरा नंबर
|भेरगांव
|महेश्वर बारो (BPF)
|प्रभात दास पणिका
|21997
|तीसरा नंबर
हेमंत सोरेन संतुष्ट, बोले- जनता का समर्थन हौसला बढ़ाने वाला
हेमंत सोरेन असम के नतीजों से काफी संतुष्ट दिखे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “असम की महान जनता को जोहार एवं हृदय से आभार. बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका, वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था.” उन्होंने इसे आदिवासी-दलित-अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई से जोड़ा. सोरेन ने कहा कि असम में आदिवासियों को एसटी का दर्जा न मिलना, चाय बागान मजदूरों की दयनीय स्थिति और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों को आवाज देने के लिए यह चुनावी अभियान महत्वपूर्ण कदम था.
असम की महान जनता को जोहार एवं हृदय से आभार।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 4, 2026
बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका, वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। इस संघर्ष में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि हमारे लिए अत्यंत हौसला बढ़ाने वाला भी…
जेएमएम का राजनीतिक विस्तार
जेएमएम का मानना है कि बिना किसी बड़े गठबंधन के सिर्फ 16 सीटों पर लड़कर पार्टी ने न केवल अपनी पैठ बनानी शुरू की है, बल्कि आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार किया है. 7 सीटों पर 15 हजार से ज्यादा वोट मिलना इस बात का संकेत है कि झारखंडी मूल के लोगों, खासकर चाय बागान इलाकों में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है.
कांग्रेस के वोट बैंक पर असर
माना जा रहा है कि असम में जेएमएम का खाता भले ही नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में पार्टी सफल रही है. यह प्रदर्शन भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है और झामुमो के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा को मजबूत करता है. यह चुनाव जेएमएम के लिए मात्र सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, पहचान और अधिकारों की व्यापक लड़ाई का हिस्सा था.
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