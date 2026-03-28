महिला आरक्षण की आड़ में ना हो दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों की हकमारी, झामुमो ने जताई चिंता
महिला आरक्षण को लेकर झामुमो की ओर से प्रतिक्रिया ली गई. जिसमें झामुमो प्रवक्ता ने पार्टी का स्टैंड बताया.
Published : March 28, 2026 at 5:30 PM IST
रांची: केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 में संशोधन करने की योजना पर आगे बढ़ रही है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं की भागीदारी पक्की हो जाएगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस संशोधन का समर्थन किया है, लेकिन यह भी मांग की है कि इससे किसी भी राज्य में एससी और एसटी समुदायों को कोई राजनीतिक नुकसान न हो.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ जुमलेबाज रहे हैं. नारी तो इस देश में वंदनीय रही ही हैं. लेकिन भाजपा में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, यह किसी से छिपा नहीं है. उनके नेताओं का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि भाजपा में कई व्यभिचारी नेता हैं.
उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण कैसे हो, यह हमसे सीखें कि कैसे हमने कल्पना सोरेन जैसी नेताओं को सम्मानजनक राजनीतिक जगह दी और आज उन्होंने राज्य की सबसे तेजतर्रार और लोकप्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.
झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले और उन्हें जल्द ही लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिले, लेकिन इसकी आड़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाए या नया परिसीमन कराए, लेकिन उसे एक बात ध्यान में रखनी होगी, किसी भी हालत में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें कम नहीं होनी चाहिए.
मनोज पांडेय ने कहा कि सरकार नारी शक्ति वंदन एक्ट-2023 में संशोधन के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे यह भी पक्का करना चाहिए कि आरक्षण के अंदर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण हो, जिससे लोकसभा और विधानसभा में दलित और आदिवासी समुदायों की महिलाओं की पर्याप्त संख्या होगी.
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