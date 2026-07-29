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कांग्रेस के बाद JMM ने भी की SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, भाजपा ने कसा तंज

झामुमो ने SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. वहीं भाजपा ने इसे तर्कहीन बताया है.

SIR enumeration form
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 6:07 PM IST

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रांची: झारखंड में SIR की अवधि बढ़ाने को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है. कांग्रेस के बाद, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खेती के मौसम और श्रावणी मेले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से SIR फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है.

वहीं भाजपा ने झामुमो और कांग्रेस की मांग की कड़ी आलोचना की है. भाजपा ने SIR की तिथि बढ़ाने की मांग को तर्कहीन बताया है. भाजपा नेताओं का कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री कराने के लिए इस तरह की मांग की जा रही है.

JMM ने की SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग (Etv Bharat)

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि खेती का मौसम है और लोग अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर इस समय बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से छूट जाता है तो यह बहुत बड़ी विडंबना होगी. चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए.

वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सत्ता पक्ष रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री देने की कोशिश कर रही है. अपना वोट बैंक बनाने के लिए वह चुनाव आयोग से समय बढ़ाने की मांग कर रहा है. चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, वह इस मामले पर क्या करती है.

झारखंड में 30 जून से शुरू हुआ गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया आज खत्म हो गयी. 29 जुलाई यानी आखिरी दिन तक जमा किए गए इन्म्यूरेशन फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. चुनाव आयोग आंकड़ों को अंतिम रूप दे रहा है.

आंकड़ों के मुताबिक, 28 जुलाई तक 2,20,20,994 वोटरों ने भरे हुए और साइन किए हुए फॉर्म जमा किए हैं, जिन्हें डिजिटाइज कर दिया गया है. इन वोटरों के नाम 5 अगस्त को पब्लिश होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. खास बात यह है कि 43,55,463 वोटरों ने गणना प्रपत्र वापस नहीं किए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साफ कहा है कि इन्यूमरेशन फार्म भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी. उनका कहना है कि दावे और आपत्तियों के लिए 10 दिन का समय बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया जाएगा.

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