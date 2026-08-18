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खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन- झामुमो

रांची में झामुमो की खान और खनिज संशोधन बिल पर बैठक ( Etv Bharat )

रांची: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 को लेकर विरोध की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय सदस्यगण, जिला संयोजक, मंडली के सदस्यों के साथ-साथ रांची जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष और प्रखंड सचिव शामिल हुए.

इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा काला कानून 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के विरोध में झामुमो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विरोध की व्यापक रणनीति तैयार की गई.

खान और खनिजसंशोधन विधेयक को वापस लेने पर चर्चा हुई

रांची जिला झामुमो के संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक का संचालन केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक सदस्य अंतु तिर्की ने किया. बैठक में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के प्रभावों एवं परिणाम पर चर्चा के साथ-साथ बिल के वापस लेने के लिए आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के दौरान कई नेताओं ने अपने सुझाव दिए.

राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी भी बैठक में शामिल हुई

बैठक में सांसद डॉ महुआ माजी, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य अश्विनी शर्मा, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य हेमलाल मेहता, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडीया, केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक मंडली सदस्य अंतु तिर्की, केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी, जिला संयोजक मंडली सदस्य जयवंत तिग्गा, जिला संयोजक मंडली सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य नयनतारा उरांव, जिला संयोजक मंडली सदस्य सोनू मुंडा और जिला संयोजक मंडली सदस्य झब्बूलाल महतो आदि शामिल हुए.

सभी को आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिएः सांसद डॉ महुआ माजी

बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित सांसद डॉ महुआ माजी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित इस काले कानून से अपने चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि सदन में चालाकी से इस बिल को लाकर इसे पारित कराया गया. ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दिए बिना, इस बिल को पास कराया. बैठक में महुआ माजी ने कहा कि मै आपको बताना चाहती हूं कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व की कमी के कारण योजनाओं के बंद होने की भी आशंका है. इसलिए हम सभी को एकजुट होकर पार्टी के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है.

बैठक के मुख्य विषय

झामुमो की बैठक में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के प्रभावों एवं परिणाम पर विस्तार से मंथन, साथ ही इस काले कानून को वापस लेने के लिए चरणबद्ध व्यापक आंदोलन की रणनीति पर हुई चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि इस बिल के लागू होने से झारखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाला शेष पैसा नहीं मिलेगा और इस कानून के तहत झारखंड का बकाया 1,60,000 /-करोड़ रूपया भी नहीं मिलेगा.