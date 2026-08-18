खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन- झामुमो
झामुमो रांची जिला की बैठक मेंं केंद्र सरकार द्वारा पारित 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग की.
Published : August 18, 2026 at 12:01 AM IST
रांची: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 को लेकर विरोध की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय सदस्यगण, जिला संयोजक, मंडली के सदस्यों के साथ-साथ रांची जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष और प्रखंड सचिव शामिल हुए.
इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा काला कानून 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के विरोध में झामुमो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विरोध की व्यापक रणनीति तैयार की गई.
खान और खनिजसंशोधन विधेयक को वापस लेने पर चर्चा हुई
रांची जिला झामुमो के संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक का संचालन केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक सदस्य अंतु तिर्की ने किया. बैठक में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के प्रभावों एवं परिणाम पर चर्चा के साथ-साथ बिल के वापस लेने के लिए आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के दौरान कई नेताओं ने अपने सुझाव दिए.
राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी भी बैठक में शामिल हुई
बैठक में सांसद डॉ महुआ माजी, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य अश्विनी शर्मा, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य हेमलाल मेहता, केंद्रीय सदस्य सह जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडीया, केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक मंडली सदस्य अंतु तिर्की, केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी, जिला संयोजक मंडली सदस्य जयवंत तिग्गा, जिला संयोजक मंडली सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला/ महानगर संयोजक मंडली सदस्य नयनतारा उरांव, जिला संयोजक मंडली सदस्य सोनू मुंडा और जिला संयोजक मंडली सदस्य झब्बूलाल महतो आदि शामिल हुए.
सभी को आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिएः सांसद डॉ महुआ माजी
बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित सांसद डॉ महुआ माजी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित इस काले कानून से अपने चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि सदन में चालाकी से इस बिल को लाकर इसे पारित कराया गया. ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दिए बिना, इस बिल को पास कराया. बैठक में महुआ माजी ने कहा कि मै आपको बताना चाहती हूं कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व की कमी के कारण योजनाओं के बंद होने की भी आशंका है. इसलिए हम सभी को एकजुट होकर पार्टी के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है.
बैठक के मुख्य विषय
झामुमो की बैठक में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के प्रभावों एवं परिणाम पर विस्तार से मंथन, साथ ही इस काले कानून को वापस लेने के लिए चरणबद्ध व्यापक आंदोलन की रणनीति पर हुई चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि इस बिल के लागू होने से झारखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाला शेष पैसा नहीं मिलेगा और इस कानून के तहत झारखंड का बकाया 1,60,000 /-करोड़ रूपया भी नहीं मिलेगा.
विधेयक राज्य के अधिकार को प्रभावित करने वाला है
केंद्र सरकार द्वारा खान एवं खनिज विधेयक 2026 बिल को लागू करने से राज्य से निकलने वाले खनिज संपदा से टैक्स राज्य को नहीं मिलने पर विकास की गति रुक जाएगी और झारखंड सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकार योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा. मुख्य रूप से मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बंद हो जाने का खतरा बना हुआ है. बैठक में सभी पदाधिकारियों और वक्ताओं ने कहा कि यह विधेयक राज्य के खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार को प्रभावित करने वाला है. राज्य के हितों और अधिकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सोमवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार से खान और खनिज संशोधन बिल 2026 वापस लेने की मांग उठी. खान और खनिज संशोधन बिल के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा और रणनीतियों के लिए सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
इस बिल के कानून बनने से झारखंड के अधिकार का हननः संयोजक मंडली प्रमुख
इस बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मंडली प्रमुख मुस्ताक आलम ने कहा साथियों केंद्र सरकार द्वारा जो खान एवं खनिज (विकास - विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है, इसके विरोध में हमलोग रांची जिला की बैठक में शामिल हुए हैं. इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया, इस बिल के कानून बनने से झारखंड के हक अधिकार का हनन होगा.
बैठक में निम्न प्रस्ताव भी आए
- जिला एवं महानगर कमेटी का गठन जल्द करने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से की जाए,
- सभी प्रखंड समिति पंचायत स्तर तक खान एवं खनिज (विकास - विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध मे तय समय पर जन जागरण अभियान चलाएगी,
- सभी प्रखंड समिति प्रखंड मुख्यालय मे इस काले कानून के विरोध तय समय पर धरना प्रदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे,
- सभी प्रखंड मे तय समय पर पुतला दहन कार्यकम करना सुनिश्चित करेंगे,
- जिला समिति द्वारा जिला मुख्यालय में तय समय पर पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे,
- जिला मुख्यालय मे तय समय पर धरना प्रदर्शन करेंगे,
- केंद्रीय नेतृव द्वारा निर्देशित जो भी कार्यक्रम खान एवं खनिज (विकास - विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरुद्ध होगा उसे पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे.
बैठक के अंत में रांची जिला के दो पूर्व पदाधिकारी दिवंगत नितिन अग्रवाल और अमरजीत सिंह के आत्मा के शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखकर शोकसभा की गई.
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