केंद्रीय बजट से पहले झामुमो ने फिर उठाई विशेष पैकेज की मांग, जानिए क्या है राजनीतिक दलों की उम्मीदें

एक फरवरी को पेश हो रहे केंद्रीय बजट से पहले झामुमो ने विशेष पैकेज की मांग की है.

Central spokesperson Manoj Pandey
केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
रांची: केंद्रीय बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा. वैसे तो यह बजट आगामी वित्तीय साल 2026-27 के लिए होगा लेकिन इसमें मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की झलक दिखने की उम्मीद है. अमेरिकी टैरिफ के बीच पेश होने वाले इस आम बजट में कृषि, ऊर्जा, रियल एस्टेट और करों में सुधारों से संबंधित प्रावधान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इन सबके बीच आम बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है.

रॉयल्टी बकाया राशि का भुगतान करें केंद्र सरकार: झामुमो

झामुमो ने एक बार फिर झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए रॉयल्टी बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह केंद्र से किया है. केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं लेकिन इस बार भी बजट में कुछ नया नहीं होगा. उन्होंने अंदेशा लगाया कि महंगाई और बढ़ेगी, पूंजीपतियों के लिए कुछ घोषणाएं होंगी. आम, गरीब गुड़बा जो पिछली पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उनके लिए कुछ योजना नहीं आने जा रही है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है. लोकसभा का चुनाव 4 साल बाद है. झामुमो नेता ने अपने आरोपों को जारी रखते हुए बताया कि केंद्र सरकार, खून चूसने का काम करेगी.

केंद्रीय बजट पर झामुमो और बीजेपी नेताओं के बयान (Etv bharat)

इसके साथ ही उन्होंने आशा जताई कि केंद्र की बीजेपी सरकार दलगत भावना से उपर उठकर संघीय ढांचे के अनुरूप काम करे और झारखंड, जो लगातार मांग करता रहा है कि रॉयल्टी बकाया राशि और विशेष पैकेज मिले, एक बार फिर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.

बजट से झारखंड सहित देश के लोगों को मिलेगा लाभ: बीजेपी

इधर, केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड बीजेपी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि झारखंड समेत देश के लोगों को लाभ मिलेगा. बीजेपी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वपटल पर भारत की छवि बदली है. देश की जीडीपी बेहतर हुई है, ऐसे में आने वाला बजट उम्मीदों भरा होगा, जिसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान होंगे.

बीजेपी नेता ने झामुमो की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय राशि का इस्तेमाल राज्य में किस तरह से होता है, वह जगजाहिर है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में केंद्रीय योजना को जानबूझकर लटकाया जाता है और राज्य सरकार समय से पैसा खर्च नहीं कर पाती है, जिसके कारण योजनाएं लटकती हैं जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें भ्रष्टाचार इस कदर होता है कि कई आईएएस अधिकारियों को जेल जाना पड़ता है. ऐसे में संसाधन की मांग से पहले कार्यशैली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे झारखंड में विकास कार्य तेजी से हो सके.

