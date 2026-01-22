ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट से पहले झामुमो ने फिर उठाई विशेष पैकेज की मांग, जानिए क्या है राजनीतिक दलों की उम्मीदें

रांची: केंद्रीय बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा. वैसे तो यह बजट आगामी वित्तीय साल 2026-27 के लिए होगा लेकिन इसमें मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की झलक दिखने की उम्मीद है. अमेरिकी टैरिफ के बीच पेश होने वाले इस आम बजट में कृषि, ऊर्जा, रियल एस्टेट और करों में सुधारों से संबंधित प्रावधान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इन सबके बीच आम बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है.

रॉयल्टी बकाया राशि का भुगतान करें केंद्र सरकार: झामुमो

झामुमो ने एक बार फिर झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए रॉयल्टी बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह केंद्र से किया है. केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं लेकिन इस बार भी बजट में कुछ नया नहीं होगा. उन्होंने अंदेशा लगाया कि महंगाई और बढ़ेगी, पूंजीपतियों के लिए कुछ घोषणाएं होंगी. आम, गरीब गुड़बा जो पिछली पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उनके लिए कुछ योजना नहीं आने जा रही है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है. लोकसभा का चुनाव 4 साल बाद है. झामुमो नेता ने अपने आरोपों को जारी रखते हुए बताया कि केंद्र सरकार, खून चूसने का काम करेगी.

केंद्रीय बजट पर झामुमो और बीजेपी नेताओं के बयान (Etv bharat)

इसके साथ ही उन्होंने आशा जताई कि केंद्र की बीजेपी सरकार दलगत भावना से उपर उठकर संघीय ढांचे के अनुरूप काम करे और झारखंड, जो लगातार मांग करता रहा है कि रॉयल्टी बकाया राशि और विशेष पैकेज मिले, एक बार फिर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.