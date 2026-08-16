खान एवं खनिज संशोधन बिल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान, कहा- बिल निरस्त नहीं हुआ तो झारखंड से नहीं जाना देंगे खनिज संपदा
झामुमो ने खान एवं खनिज संशोधन बिल 2026 को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग की है.
Published : August 16, 2026 at 7:50 PM IST
बोकारो/पाकुड़/जमशेदपुर/साहिबगंज: केंद्र सरकार के MMDR अमेंडमेंट बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में झामुमो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है. केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर बोकारो जिले में जेएमएम की कार्य समिति की बैठक जैनमोड़ में आयोजित की गई. बैठक में पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक मौजूद रहे.
बिल और आंदोलन की रणनीति पर मांगा गया सुझाव
बैठक में जिले के सभी नेताओं से इस बिल को लेकर चर्चा के साथ आंदोलन की रणनीति पर सुझाव मांगा गया. इस सुझाव को केंद्रीय कमेटी की बैठक में रखने का काम किया जाएगा. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी में इस बिल के खिलाफ एक स्वर में विरोध दर्ज किया जाएगा, तो पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध करेगा.
बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी पार्टी: मंत्री योगेंद्र प्रसाद
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे को पार्टी के केंद्रीय कमेटी के फॉरम में रखा जाएगा और वहां से फैसला आने के बाद इस बिल के खिलाफ पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी. यदि इस बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो झारखंड से ट्रांसपोर्टिंग के साथ प्लांट में प्रोडक्शन को भी रोक दिया जाएगा.
कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा सीधा असर
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा राज्य से निकलने वाले खनिज संपदा जैसे- कोयला, लोहा, अभ्रक आदि पर टैक्स राज्य को नहीं मिलने से विकास की गति रुक जाती है इसलिए केंद्र सरकार जब तक हमारा टैक्स का पैसा नहीं देती है, तब तक कोई भी मिनरल्स हम राज्य के बाहर नहीं जाने देंगे.
मंत्री ने बताया कि झारखंड में महिलाओं विशेषकर छात्रों पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे.
संशोधित बिल के खिलाफ होगा चरणवद्ध आंदोलन: सांसद विजय हांसदा
पाकुड़ में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित कराए जाने के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बैठक आयोजित हुई. जिसमें झामुमो सांसद विजय हांसदा ने बताया कि हमारी पार्टी इस संशोधित बिल के खिलाफ चरणवद्ध आंदोलन तब तक चलाएगी जब तक की इस 'काले' कानून को वापस नहीं ले लिया जाता. राजमहल सांसद ने कहा कि जिस तरीके से जल्दबाजी में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया है, उससे बीजेपी की मंशा साफ झलकती है.
'झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे खनिज संपदा'
इस मौके पर झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इस संशोधित विधेयक के खिलाफ जेएमएम लोगों में जनजागृति और वातावरण तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया तो हम झारखंड से खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए दिल्ली में अंधेरा क्यों ना छा जाय. विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने खान एवं जमीन में विनियमन के राज्य सरकार के अधिकार को भी छिनने का काम किया है.
केंद्र सरकार का झारखंड के साथ 'सौतेला' व्यवहार
जमशेदपुर में केंद्र सरकार की खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झामुमो ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी. पार्टी ने नए कानून को झारखंड के हितों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया.
दरअसल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में झामुमे के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने केंद्र सरकार के नए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 पर पार्टी की आपत्तियां सामने रखीं. इस दरमियान उन्होंने दावा किया कि नए कानून के लागू होने से झारखंड को करीब 14,656 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर झारखंड की विकास योजनाओं और आम लोगों को मिलने वाली जन कल्याणकारी सुविधाओं पर पड़ सकता है.
अधिकारों के लिए मजबूती के साथ खड़ी है झामुमो
साहिबगंज शहर के टाउन हाल में झामुमो जिला समिति की आपात बैठक आयोजित हुई. जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने की. जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से झारखंड के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों पर किए गए प्रहार के खिलाफ झामुमो मजबूती के साथ खड़ी है.
क्योंकि झारखंड में जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा एवं राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष ऐतिहासिक रहा है.
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