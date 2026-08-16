ETV Bharat / state

खान एवं खनिज संशोधन बिल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान, कहा- बिल निरस्त नहीं हुआ तो झारखंड से नहीं जाना देंगे खनिज संपदा

बोकारो में झामुमो की कार्य समिति की बैठक ( Etv Bharat )

बोकारो/पाकुड़/जमशेदपुर/साहिबगंज: केंद्र सरकार के MMDR अमेंडमेंट बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में झामुमो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है. केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर बोकारो जिले में जेएमएम की कार्य समिति की बैठक जैनमोड़ में आयोजित की गई. बैठक में पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक मौजूद रहे.

बिल और आंदोलन की रणनीति पर मांगा गया सुझाव

बैठक में जिले के सभी नेताओं से इस बिल को लेकर चर्चा के साथ आंदोलन की रणनीति पर सुझाव मांगा गया. इस सुझाव को केंद्रीय कमेटी की बैठक में रखने का काम किया जाएगा. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी में इस बिल के खिलाफ एक स्वर में विरोध दर्ज किया जाएगा, तो पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध करेगा.

खान एवं खनिज संशोधन बिल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान (Etv Bharat)

बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी पार्टी: मंत्री योगेंद्र प्रसाद

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे को पार्टी के केंद्रीय कमेटी के फॉरम में रखा जाएगा और वहां से फैसला आने के बाद इस बिल के खिलाफ पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी. यदि इस बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो झारखंड से ट्रांसपोर्टिंग के साथ प्लांट में प्रोडक्शन को भी रोक दिया जाएगा.

कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा सीधा असर

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा राज्य से निकलने वाले खनिज संपदा जैसे- कोयला, लोहा, अभ्रक आदि पर टैक्स राज्य को नहीं मिलने से विकास की गति रुक जाती है इसलिए केंद्र सरकार जब तक हमारा टैक्स का पैसा नहीं देती है, तब तक कोई भी मिनरल्स हम राज्य के बाहर नहीं जाने देंगे.

मंत्री ने बताया कि झारखंड में महिलाओं विशेषकर छात्रों पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे.

संशोधित बिल के खिलाफ होगा चरणवद्ध आंदोलन: सांसद विजय हांसदा

पाकुड़ में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित कराए जाने के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बैठक आयोजित हुई. जिसमें झामुमो सांसद विजय हांसदा ने बताया कि हमारी पार्टी इस संशोधित बिल के खिलाफ चरणवद्ध आंदोलन तब तक चलाएगी जब तक की इस 'काले' कानून को वापस नहीं ले लिया जाता. राजमहल सांसद ने कहा कि जिस तरीके से जल्दबाजी में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया है, उससे बीजेपी की मंशा साफ झलकती है.