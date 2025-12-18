ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने पर झामुमो का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, योजना को मूलरूप से खत्म करने का लगाया आरोप

रांची: लोकसभा में रोजगार की नई योजना जी राम जी कानून पास होने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भारत इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था गांवों पर आधारित थी.

उन्होंने कहा कि इसी समझ के आधार पर, महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 2009 में यूपीए सरकार के तहत मनरेगा जैसी योजनाएं लागू कीं. जिसमें 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई और अगर समय पर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी शामिल था. हालांकि, 2014 के बाद, मनरेगा का लोकसभा में भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन कोविड महामारी के दौरान, यही योजना लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए जीवन रेखा साबित हुई, जिसने अपने गांवों में लौटे लोगों को रोजगार दिया.

प्रेस वार्ता करते झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब नए बदलावों के जरिए मनरेगा के मूल स्वरूप को ही खत्म करना चाहती है. केंद्र ने गांवों को नोटिफाई करने की शक्ति अपने पास रखी है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार अब कल्याणकारी योजनाओं को वोटों से जोड़ेगी. इससे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी मजदूरों को नहीं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहले 100 दिनों के काम की गारंटी थी, लेकिन अब इसे 60 दिनों तक सीमित करने की बात हो रही है, जो मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है. बायोमेट्रिक सिस्टम और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण भी मजदूरों को दिक्कतें हो रही हैं.