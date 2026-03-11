ETV Bharat / state

एलपीजी की किल्लत और विदेश नीति पर झामुमो ने की मोदी सरकार की आलोचना, कहा- भारत की छवि हुई धूमिल

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आज यहां अपने केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देश और राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी करार दिया. पार्टी ने इसे सरकार की गलत नीतियों और व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रवृत्ति का परिणाम बताया.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच भारत अपनी बेहतरीन विदेश नीति से इस संकट को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वर्तमान सरकार में विदेश नीति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा, "वर्तमान समय में शादी-विवाह और त्योहारों का मौसम है. ऐसे में गैस की यह किल्लत स्थिति को और भयावह बना रही है. केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाकर गैस आपूर्ति की मौजूदा स्थिति में सुधार लाना चाहिए."

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ईरान युद्ध में भारत की छवि धूमिल हुई

सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध में भारत की छवि धूमिल हुई है. उन्होंने कहा, "अमेरिका ने भारत की सीमा के निकट श्रीलंका के पास ईरान के जहाज को मार गिराया, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंची है." उन्होंने आगे कहा कि जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब रूस ने भारत की मदद की और सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध कराया, लेकिन ट्रंप के दबाव में एक स्वाभाविक मित्र से भी हम दूर हो गए. ईरान, जो हमारा सांस्कृतिक मित्र भी है, उससे भी संबंध कमजोर हुए हैं.