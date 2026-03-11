ETV Bharat / state

एलपीजी की किल्लत और विदेश नीति पर झामुमो ने की मोदी सरकार की आलोचना, कहा- भारत की छवि हुई धूमिल

झामुमो ने राज्य में एलपीजी की किल्लत और विदेश नीति को लेकर की मोदी सरकार की आलोचना की है.

LPG SHORTAGE IN JHARKHAND
सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आज यहां अपने केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देश और राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी करार दिया. पार्टी ने इसे सरकार की गलत नीतियों और व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रवृत्ति का परिणाम बताया.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच भारत अपनी बेहतरीन विदेश नीति से इस संकट को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वर्तमान सरकार में विदेश नीति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा, "वर्तमान समय में शादी-विवाह और त्योहारों का मौसम है. ऐसे में गैस की यह किल्लत स्थिति को और भयावह बना रही है. केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाकर गैस आपूर्ति की मौजूदा स्थिति में सुधार लाना चाहिए."

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ईरान युद्ध में भारत की छवि धूमिल हुई

सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध में भारत की छवि धूमिल हुई है. उन्होंने कहा, "अमेरिका ने भारत की सीमा के निकट श्रीलंका के पास ईरान के जहाज को मार गिराया, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंची है." उन्होंने आगे कहा कि जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब रूस ने भारत की मदद की और सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध कराया, लेकिन ट्रंप के दबाव में एक स्वाभाविक मित्र से भी हम दूर हो गए. ईरान, जो हमारा सांस्कृतिक मित्र भी है, उससे भी संबंध कमजोर हुए हैं.

व्यावसायिक गैस की कमी से होटल-टिफिन सिस्टम प्रभावित

भट्टाचार्य ने बताया कि पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी जैसे उत्पादों पर राज्य सरकारों का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता. जहां तक उन्हें जानकारी है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल, टिफिन सिस्टम और अन्य व्यवसायों पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो गया है. उन्होंने केंद्र से तत्काल पहल करने की मांग की ताकि आम जनता और व्यावसायिक क्षेत्र को राहत मिल सके.

ये भी पढ़ें:

मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण बढ़ सकती है कच्चे तेल की कीमत, भारत में महंगाई बढ़ने के संकेत: राजीव उपाध्याय

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी, कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल-ढाबा संचालक परेशान

TAGGED:

एलपीजी की किल्लत
मोदी सरकार की आलोचना
झामुमो का विदेश नीति पर सवाल
ईरान युद्ध
LPG SHORTAGE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.