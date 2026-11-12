निशा भगत मौत मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर JMM का पलटवार, केंद्रीय प्रवक्ता बोले- राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुकी है भाजपा!
निशा भगत मौत मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर झामुमो ने पलटवार किया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 12, 2026 at 12:22 AM IST
रांची: राज्य में जनजाति समुदाय से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत मामले में भाजपा मुखर होकर सरकार को घेरने में लगी है. वहीं झामुमो ने बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है.
CBI जांच को अनुशंसा करना पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान
भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इस मामले में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है. निशा भगत की मौत की सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनुशंसा किया जाना पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान बताता है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यह तो उनके नेता और राज्य की अबुआ सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन भाजपा के, जो नेता एक आदिवासी बेटी की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड की भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार किया.
राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी: मनोज पांडेय
झामुमो ने भाजपा द्वारा सीबीआई अनुशंसा के बाद भी रांची में किये प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का समर्थन करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है.
मुख्यमंत्री ने पेश की मिसाल
मनोज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मिसाल कायम की है. उन्होंने अपने नेता को सैल्यूट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझते हुए सरकार ने उनकी मांग के अनुरूप निर्णय लिया है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उस बेटी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार की संवेदनाओं पर मरहम लगाने का काम सरकार जरूर कर सकती है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की अनुशंसा इसी दिशा में उठाया गया कदम है.
अंकिता भंडारी मामले का जिक्र कर भाजपा को घेरा
मनोज पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में पीड़ित परिवार की संवेदनाओं का सम्मान नहीं किया गया. अंकिता की मां को जेल भेजे जाने और आरोपियों में शामिल रहे शख्स को राज्यपाल बनाए जाने का आरोप लगाते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं को दोनों राज्यों की सरकारों के रवैये की तुलना करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और भाजपा के नेताओं की संवेदनशीलता में अंतर खुद समझ में आ जाएगा. झारखंड सरकार ने पीड़ित परिवार की भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया है.
विपक्ष पर परिवार को गुमराह करने का आरोप
झामुमो प्रवक्ता ने निशा भगत मामले में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आशंका जताई कि विपक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष को गुमराह किया और उनका इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि निशा भगत ने आखिरी समय में किन लोगों से बातचीत की थी, यह सीडीआर और जांच के दौरान सामने आ सकता है.
सभी पहलुओं का होगा जांच में खुलासा
मनोज पांडेय ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर किन लोगों ने उन्हें उकसाया और किन परिस्थितियों में वह इस मानसिक स्थिति तक पहुंचीं? उन्होंने कहा कि जांच में इन सभी पहलुओं का खुलासा होना चाहिए और जो भी दोषी होंगे, वे बच नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार अपनी मांग के अनुरूप सीबीआई जांच की अनुशंसा होने से संतुष्ट है. सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है और इस फैसले को उसी प्रयास की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए.
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