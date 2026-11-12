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निशा भगत मौत मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर JMM का पलटवार, केंद्रीय प्रवक्ता बोले- राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुकी है भाजपा!

रांची: राज्य में जनजाति समुदाय से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत मामले में भाजपा मुखर होकर सरकार को घेरने में लगी है. वहीं झामुमो ने बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है.

भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इस मामले में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है. निशा भगत की मौत की सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनुशंसा किया जाना पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान बताता है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यह तो उनके नेता और राज्य की अबुआ सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन भाजपा के, जो नेता एक आदिवासी बेटी की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड की भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार किया.

बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर झामुमो का पलटवार (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी: मनोज पांडेय

झामुमो ने भाजपा द्वारा सीबीआई अनुशंसा के बाद भी रांची में किये प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का समर्थन करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है.

मुख्यमंत्री ने पेश की मिसाल

मनोज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मिसाल कायम की है. उन्होंने अपने नेता को सैल्यूट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझते हुए सरकार ने उनकी मांग के अनुरूप निर्णय लिया है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उस बेटी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार की संवेदनाओं पर मरहम लगाने का काम सरकार जरूर कर सकती है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की अनुशंसा इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

अंकिता भंडारी मामले का जिक्र कर भाजपा को घेरा

मनोज पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में पीड़ित परिवार की संवेदनाओं का सम्मान नहीं किया गया. अंकिता की मां को जेल भेजे जाने और आरोपियों में शामिल रहे शख्स को राज्यपाल बनाए जाने का आरोप लगाते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं को दोनों राज्यों की सरकारों के रवैये की तुलना करना चाहिए.