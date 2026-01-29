ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने व्यवसायी, किसान, युवा और आदिवासी को किया आगाह, झामुमो ने बोला जवाबी हमला

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के व्यवसायी, किसान, युवा और आदिवासी को आगाह किया है. जिस पर झामुमो ने जवाबी हमला बोला है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (etv bharat)
रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने इस बार राज्यवासियों के नाम संदेश जारी कर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने राज्यवासियों से अपने स्तर से खुद की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम करने, युवाओं को नौकरी खरीदने की क्षमता रखने, किसानों को कम दाम पर मजबूर होकर फसल बेचने की सलाह देते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने अलग-अलग मुद्दे उठाकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं झामुमो ने इन आरोपों पर जवाबी हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी से कुछ सवाल पूछे हैं.

व्यवसायी खुद करें अपनी सुरक्षा: बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों के नाम अपने संदेश में व्यवसायियों को अपनी सुरक्षा को लेकर आगाह किया है. उन्होंने कहा है कि “अगर आप झारखंड में रहते हैं और एक सफल व्यवसाय चलाते हैं, तो सावधान हो जाइए और अपने लोगों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, क्योंकि सरकार नागरिकों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर चुकी है. अपने परिजनों की सुरक्षा अब आपकी ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि यहां कारोबार कर रहे हैं तो अपहरण होने पर फिरौती देकर छूटने और गुंडे ही नहीं पुलिस से भी भयादोहन कराने के लिये तैयार रहें".

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान (etv bharat)

किसानों के लिए बाबूलाल मरांडी का संदेश

नेता प्रतिपक्ष ने किसानों के लिए भी चेतावनी जारी करते हुए सुझाव दिया है कि “अगर आप झारखंड में रहते हैं और खेती करते हैं, तो सरकार द्वारा चुनाव के समय किए गए समर्थन मूल्य के वादों से कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक बार फिर हेमंत सरकार भरोसा तोड़ चुकी है. संभव हो सके तो अपनी जमीन को घोटालेबाज मंत्रियों की नजर से बचाए रखिए”.

इलाज के लिए बड़ी रकम रखने का सुझाव: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा है कि “अगर आप झारखंड में रहते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो बड़ी रकम का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल कभी भी ढह सकते हैं, दवाइयां कभी भी खत्म हो सकती हैं और वेंटिलेटर तो अक्सर खराब ही रहते हैं ”.

आदिवासी और युवाओं के लिए बाबूलाल का संदेश

नेता प्रतिपक्ष ने आदिवासी समाज के साथ-साथ युवाओं को भी सूचित किया है. उन्होंने कहा है कि “अगर आप झारखंड में रहते हैं और आदिवासी हैं, तो शिक्षा की उम्मीद छोड़ दीजिए और अपनी जमीनों को अवैध घुसपैठियों से बचाने के लिए लगातार संघर्ष करने को तैयार रहिए”. उन्होंने कहा है कि “अगर आप झारखंड में रहते हैं, युवा हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो साल-दर-साल भर्तियां निकलने का इंतजार कीजिए. फॉर्म निकले और रद्द हों, फिर भी बार-बार आवेदन करने के लिए कमर कस लीजिए. नौकरी खरीद कर लेने की क्षमता रखिये और उसके बाद भी घोटालों की मार सहने के लिए तैयार रहिए”.

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि यदि आप झारखंड में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री या सरकार से, किसी भी नीति या न्याय की उम्मीद करना छोड़ दीजिए, बस, उनके विदेशी दौरों और शॉपिंग टूर की सफलता पर बधाई संदेश देना मत भूलिए”.

बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर झामुमो का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर सत्ताधारी दल झामुमो ने पलटवार किया है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि बाबूलाल जी, अभी खूब फुर्सत में हैं. उनके पास काम नहीं है. इसलिए सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं. झारखंड की जनता तो हेमंत सोरेन को सर्टिफिकेट दे चुकी है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का कद और व्यक्तित्व बहुत ऊंचाई पर चला गया है. इस वजह से बाबूलाल मरांडी का हताश और बेचैन होना स्वाभाविक है. झामुमो प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बाबूलाल मरांडी अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए जाएंगे.

यूपी में सुरक्षित नहीं शंकराचार्य: झामुमो

झामुमो ने सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि झारखंड की जनता देख रही है कि झारखंड की पुलिस कितनी चुस्त और दुरुस्त है. झारखंड में अपराध पर लगाम है. एनकाउंटर में बड़े बड़े नक्सली ढेर किए जा रहे हैं. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य तक सुरक्षित नहीं हैं लेकिन बीजेपी सरकार होने की वजह से बाबूलाल मरांडी इस मसले पर कुछ क्यों नहीं बोलते.?

सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश में बढ़ाया झारखंड का गौरव

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को क्या बाबूलाल मरांडी भूल गये हैं? झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने तो राम रहीम को पोस्टर ब्वॉय बना रखा है और रही बात सीएम हेमंत सोरेन की तो उन्होंने विदेश की धरती पर जोहार का नारा देकर झारखंड का गौरव बढ़ाया है.

संपादक की पसंद

