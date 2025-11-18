ETV Bharat / state

कांग्रेस-झामुमो के निशाने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, कहा- नैतिकता की बात करना नहीं देता शोभा

कांग्रेस झामुमो ने बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह द्वारा महागठबंधन को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है.

JMM CONGRESS ATTACKED BJP
जेएमएम महासचिव विनोद पांडे (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 2:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर राज्य की हेमंत सरकार, झामुमो और कांग्रेस को लेकर कही गई बातों पर सत्ताधारी दोनों दलों के नेताओं ने पलटवार किया है. झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के संसाधनों को लूटकर मोदी सरकार भाजपा शासित राज्यों को लाभ पहुंचा रही है.

भाजपा के आरोप हताशा की उपज: विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को झारखंड की बदली हुई जमीनी हकीकत और हेमंत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से उपजी घबराहट का नतीजा बताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा अपने डेढ़ दशक के शासन के दौरान झारखंड को जिस बदहाल स्थिति में छोड़कर गई, वही आज उनके आरोपों की असल वजह है.

महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को हेमंत सरकार की उपलब्धियां दिख ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी राजनीति आदिवासी, मूलवासी, गरीब विरोधी है. भाजपा की नीति झूठ और भ्रम फैलाने पर टिकी है. उन्होंने कहा कि 'अरुण सिंह बताएं, क्या भाजपा के डेढ़ दशक के शासन में आदिवासी, मूलवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन, जंगल, जल पर अधिकार मिला? क्या पूरे राज्य में अधूरे पुल, रुकी सड़कें और बंद फैक्ट्रियां खुली थीं?' हेमंत सरकार ने 5 साल में जितना काम किया है, उतना भाजपा डेढ़ दशक में नहीं कर पाई, न ही कभी कर पाएगी.

भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा को शोभा नहीं देता: विनोद पांडे

विनोद पांडे ने कहा कि जिस पार्टी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार का नया इकोसिस्टम खड़ा किया, ईडी राज और नोटबंदी से लेकर सरकारी उपक्रमों की बिक्री तक की, वह झारखंड पर आरोप लगाने से पहले खुद को आईने में देखें. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई है. विनोद पांडेय ने कहा कि शिक्षा–स्वास्थ्य पर भाजपा का ज्ञान हास्यास्पद है.

विनोद पांडे ने कहा कि शिक्षक बहाली, स्कूलों का नवीनीकरण, 400 से ज्यादा उच्च विद्यालयों का उन्नयन, जिलों में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब हेमंत सरकार की उपलब्धियां हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एक आदिवासी नेता की उपलब्धियों को स्वीकार ही नहीं कर सकते, ये उनके DNA में ही नहीं है.

केंद्र का सहयोग अधिकार है, उपकार नहीं है: विनोद पांडे

जेएमएम महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार का बजट बताना उपकार नहीं है. झारखंड भी कर देता है, खनिज देता है, ऊर्जा देता है. यह केंद्र की जिम्मेदारी है, दया नहीं. उन्होंने कहा कि अपने काम को ‘मोदी की देन’ बताना संघी मानसिकता है, लोकतांत्रिक नहीं. उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ के बारे में भाजपा नेता क्यों नहीं कुछ बोल पाते, क्यों 1932 खतियान, सरना धर्म कोड और पिछड़ों के आरक्षण पर भाजपा को सांप सूंघ गया है.

विनोद पांडे ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा का बयान हार की कुंठा से ज्यादा कुछ नहीं है. घाटशिला की जनता ने झामुमो को चुना, क्योंकि उन्होंने विकास देखा, भरोसा किया. भाजपा अपनी करारी हार को सहानुभूति बताकर जनता का अपमान कर रही है. विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा झूठ बोलते-बोलते थक गई है. लेकिन झारखंड की जनता हेमंत सरकार पर भरोसा करती है. उन्होंने कहा कि अरुण सिंह जैसे नेताओं का बयान सिर्फ उनकी बौखलाहट का प्रमाण है.

वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड में नैतिकता की कक्षा शुरू करने से पहले भाजपा महामंत्री को भाजपा सरकार के कार्यकाल के आंकड़े जुटाने चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी तत्परता और स्पष्ट मिशन के साथ जनता के साथ किये विकास के वादों को पूरा कर रही है.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा शासित सरकारों में दर्जनों बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देते हैं, अस्पताल में लगी आग में अपनी जान गंवाते हैं, यह उन्हें नहीं दिखता. उन्होंने कहा कि झारखंड में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, डीएमएफटी सीएसआर के फंड का दुरुपयोग भाजपा शासनकाल में जिस तरह से किया गया, उस पर महागठबंधन सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता झारखंड में मृतप्राय संगठन में जान फूंकने और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच चल रहे आपसी मन मुटाव को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस और झारखंड सरकार को निशाना बना रहे हैं.


महागठबंधन पर समीक्षा से पहले खुद में झांके बीजेपी: प्रदेश कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन के संबंधों की समीक्षा करने की बजाय उन्हें अपने दल के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली की समीक्षा करनी चाहिए. घाटशिला का उपचुनाव महागठबंधन प्रत्याशी ने पूर्व से भी ज्यादा मतों से चुनाव जीता. उन्होंने कहा कि राज्य में जिसे नेतृत्व दिया है, उसके कार्यकाल की समीक्षा करें.

सोनाल शांति ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा उनकी पीठ पर वार करके उन्हें ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बनाती है और गठबंधन के नैतिकता की बात करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा मतलबपरस्त नेताओं से भरी फौज है, जो विभिन्न दलों का उपयोग सत्ता प्राप्त करने के लिए करती है, बाद में उसी दल के विधायकों को तोड़ती है.

ये भी पढ़ें- झामुमो के केंद्रीय महासचिव पर भड़के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सामने मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

बिकने वाला सदन में भी बिक जाएगा, पिंटू, विनोद पांडे और सुप्रियो के कारण हेमंत गए जेल: लोबिन हेंब्रम

बिहार भाजपा प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे, झामुमो ने दिया जवाब

TAGGED:

JMM CONGRESS
RANCHI
बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह
जेएमएम का पलटवार
JMM CONGRESS ATTACKED BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.