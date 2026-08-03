ETV Bharat / state

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर आई झामुमो और कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बोले- 'अहंकार' और भाजपा का 'अजेय' होने का टूटा भ्रम

झामुमो और कांग्रेस ने बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

JMM Central Spokesperson Manoj Pandey
झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के हाथों भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा की हार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, 'विश्वगुरु' और भाजपा के 'अहंकार' की हार बताया है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पड़ोसी राज्य बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के 'प्रणेता' प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा की अप्रत्याशित हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांकीपुर की हार भाजपा के 'अहंकार' की हार और जेन जी की जीत है.

झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि बांकीपुर की हार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की हार है और यह तथाकथित 'विश्वगुरु' की हार है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की वर्तमान भाजपा सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को दिखाता है.

बीजेपी की हार पर झारखंड कांग्रेस का बयान (Etv Bharat)

बीजेपी प्रत्याशी की हुई बुरी हार

मनोज पांडेय ने कहा कि जिस बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा अपनी परंपरागत सीट बताती थी और वहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार जीत रहे थे लेकिन आज उस सीट को भी बीजेपी नहीं बचा सकी और भाजपा प्रत्याशी की बुरी हार हुई है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जहां चुनाव होगा वहां भाजपा की 'हार' तय है. मनोज पांडेय ने कहा कि जो लोग यह कहते थे कि 'कुत्ता'-'बिल्ली' को भी बांकीपुर से उम्मीदवार बनाकर जीत जाएंगे, वहां प्रशांत किशोर की जीत ने बीजेपी का घमंड तोड़ दिया है.

नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई थी बांकीपुर सीट

बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से 2006 के उपचुनाव के बाद से नितिन नबीन लगातार चुनाव जीत रहे थे, उनके राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भाजपा को परास्त कर दिया. बांकीपुर विधानसभा सीट से झामुमो के झारखंड में सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के तीसरे नंबर पर खिसक जाने को लेकर मनोज पांडेय ने कहा कि सहयोगी दल राजद के प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है फिरकापरस्त और अहंकारी शक्ति की हार. इस नतीजे का प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ेगा.

झारखंड कांग्रेस का बीजेपी की हार पर तंज

इधर, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार पर झारखंड कांग्रेस ने तंज कसा है. कांग्रेस ने इस हार को 'पीएम मोदी' के बॉस की हार करार दिया है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में हुई हार यह साबित करती है कि देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है.

भाजपा का टूटा अजेय होने का भ्रम: राकेश सिन्हा

राकेश सिन्हा ने कहा कि बांकीपुर के नतीजे से भाजपा को अजेय होने का भ्रम टूट गया है. यह जीत लोकतंत्र और संविधान की जीत है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की हार किसानों, युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों पर हुए जुर्म के खिलाफ है. कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने मांग करते हुए कहा इस हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

ये भी पढ़ें- बीजेपी ने मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव जीता, सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को भारी अंतर से हराया

बांकीपुर में BJP या प्रशांत किशोर? 34.16% वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

हिंसा और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ECI का मास्टरप्लान: सीमाओं को सील करने और सघन जांच के आदेश

TAGGED:

JMM ON BJP DEFEAT IN BYE POLL
बीजेपी की हार पर कांग्रेस का बयान
उपचुनाव में जीते प्रशांत किशोर
JMM REACTION ON PRASHANT KISHORE
BANKIPUR BT ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.