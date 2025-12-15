ETV Bharat / state

नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जेएमएम-कांग्रेस का तंज, कहा- वंशवाद का ताजा उदाहरण है

JMM और कांग्रेस ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर टिप्पणी की है. पार्टी ने इसे वंशवाद बताया है.

india-alliance-criticized-bjp-over-appointment-of-nitin-naveen-as-national-executive-president
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन एवं अन्य (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बिहार सरकार में मंत्री व भाजपा नेता नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर झारखंड के भाजपा नेता और इंडिया ब्लॉक के नेता आमने-सामने हैं. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी आलाकमान का बेहतरीन कदम बताते हुए कहा कि पार्टी ने युवा हाथों में नेतृत्व सौंपकर यह संदेश दिया है कि पार्टी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार है. वहीं, झामुमो-कांग्रेस ने नितिन नबीन के मनोनयन को भाजपा में 'वंशवाद' का ताजा उदाहरण करार दिया है.

अब बीजेपी दो लोगों की पार्टी हो गई है: झामुमो

राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने भाजपा के नव मनोनीत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वंशवाद पर सवाल उठाने वाली पार्टी भाजपा ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वंशवाद का ताजातरीन उदाहरण पेश किया है.

मीडिया से बातचीत करते झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जब भी भाजपा की पार्टी और संगठन की बात होगी तो सवाल तो उठेंगे. कैसे झारखंड में मृत भाजपा नेताओं को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया था. झामुमो नेता ने कहा कि आज पार्टी दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है. ये दो लोग जिसे चाहे उसे रबर स्टांप बना दे.

भाजपा में लोकतंत्र नहींः कांग्रेस

नव मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं. अब नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. जगदीश साहू ने कहा कि ये नितिन नबीन कौन हैं? ये भाजपा के विधायक और कैडर रहे स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं.

बिहार सरकार के मंत्री हैं. क्या, भाजपा नेतृत्व को पार्टी के अंदर एक भी अनुभवी, समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिला, जिसने वंशवाद की जगह अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत किया हो. यह भाजपा का चरित्र है और उन्हें वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर बोलने का कोई हक नहीं बचा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के भव्य स्वागत की तैयारी, बड़े नेता रहेंगे मौजूद

नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई

नितिन नबीन BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में हैं मंत्री, PM मोदी ने दी बधाई

TAGGED:

BJP
नितिन नबीन
BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन
JMM
JMM ON BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.