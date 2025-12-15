ETV Bharat / state

नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जेएमएम-कांग्रेस का तंज, कहा- वंशवाद का ताजा उदाहरण है

रांची: बिहार सरकार में मंत्री व भाजपा नेता नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर झारखंड के भाजपा नेता और इंडिया ब्लॉक के नेता आमने-सामने हैं. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी आलाकमान का बेहतरीन कदम बताते हुए कहा कि पार्टी ने युवा हाथों में नेतृत्व सौंपकर यह संदेश दिया है कि पार्टी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार है. वहीं, झामुमो-कांग्रेस ने नितिन नबीन के मनोनयन को भाजपा में 'वंशवाद' का ताजा उदाहरण करार दिया है.

अब बीजेपी दो लोगों की पार्टी हो गई है: झामुमो

राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने भाजपा के नव मनोनीत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वंशवाद पर सवाल उठाने वाली पार्टी भाजपा ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वंशवाद का ताजातरीन उदाहरण पेश किया है.

मीडिया से बातचीत करते झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जब भी भाजपा की पार्टी और संगठन की बात होगी तो सवाल तो उठेंगे. कैसे झारखंड में मृत भाजपा नेताओं को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया था. झामुमो नेता ने कहा कि आज पार्टी दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है. ये दो लोग जिसे चाहे उसे रबर स्टांप बना दे.