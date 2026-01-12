ETV Bharat / state

झारखंड नगर निकाय चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियों की मिलकर उम्मीदवार उतारने की इच्छा, सीएम हेमंत के विदेश दौरे के बाद बैठक संभव

झारखंड नगर निकाय चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियां एक साथ मिलकर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही हैं.

Jharkhand municipal elections
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं. हालांकि ये चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होंगे, लेकिन राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए अंदरूनी तैयारियां कर रही हैं. इन तैयारियों का मकसद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले उम्मीदवारों की जीत पक्की करना है, ताकि पार्टी आधारित चुनाव न होने के बावजूद भी उनकी पार्टी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाए रख सके.

झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची जिला झामुमो कमेटी की बैठक की. माना जा रहा है कि यह बैठक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की शुरुआत है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है. पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद गठबंधन के सहयोगियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

इस बीच, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भी कहा है कि उनका मकसद समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन और अपनी-अपनी पार्टियों के वफादार उम्मीदवारों की जीत पक्की करना है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि उनकी पार्टी एक साल से ज़्यादा समय से नगर निकाय चुनावों की तैयारी कर रही है. वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं. इससे यह पक्का होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ऐसे उम्मीदवार बनें जो कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखते हों.

राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है, जो स्थानीय निकाय चुनावों में किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में अहम भूमिका निभाएगा. भले ही चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे भी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर एक खास रणनीति बनाना चाहते हैं ताकि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन किया जा सके जो उनके नेता लालू प्रसाद यादव की नीतियों का पालन करते हैं, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हक-अधिकारों के लिए लड़ने वालो हो और देश की सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा में विश्वास रखता हो. वे चाहते हैं कि ऐसे लोग मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद बनें.

