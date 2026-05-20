JTET भाषा विवाद पर सत्ताधारी दलों का आया रिएक्शन, जानिए किसने क्या कहा
जेटेट भाषा विवाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने अपना स्टैंड साफ किया है.
Published : May 20, 2026 at 7:14 PM IST
रांची: झरखंड में जेटेट नियमावली 2026 में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से अंगिका, भोजपुरी और मगही को बाहर करने बाद से राज्य की राजनीति में भाषा विवाद फिर से गहराया गया है. सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने 'जेटेट भाषा विवाद' को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में पांच मंत्रियों राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार की एक कमेटी बनाई गई है.
झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी का इस मुद्दे पर क्या विचार है
इस कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है. कमेटी के संयोजक ने इस ज्वलंत मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी पार्टी का स्टैंड जानने की कोशिश की है. ऐसे में ईटीवी भारत ने राज्य के सत्तारूढ़ मुख्य तीन दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का इस ज्वलंत मुद्दे पर क्या स्टैंड है? यह जानने की कोशिश की तो स्पष्ट रूप से सामने आया कि जहां झामुमो का झुकाव स्पष्ट रूप से जनजातीय और मूलवासियों को रोजगार देने की है तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जनजातीय भाषाओं के साथ-साथ भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषा भाषियों को भी समान मौका देने के पक्ष में हैं.
स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मौका: झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जेटेट भाषा विवाद पर फिलहाल हमारी पार्टी का निर्णय है कि यहां के स्थानीय भाषा बोलने वालों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले ताकि यहां के स्थानीय युवा ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाए. मनोज पांडेय ने कहा कि पार्टी तो चाहती है कि झारखंड में 100% नौकरी स्थानीय और मूलवासियों को मिले. मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो, झारखंड और झारखंडवासियों के हितों के साथ खड़ी है.
मगही, भोजपुरी और अंगिका बड़े पैमाने पर बोली जाती है: झारखंड कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने जेटेट भाषा विवाद पर कहा कि राज्य में जिन भाषाभाषियों की संख्या है और यहां अलग-अलग जिलों में, जो भाषाएं बोली जाती है, उसका सम्मान होना चाहिए. कमल ठाकुर ने आगे कहा कि किसी भी भाषा का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है, जिसकी जहां संख्या है, उसको वहां क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए.
इन भाषाओं को बोलने वालों के साथ नाइंसाफी क्यों?
कमल ठाकुर ने बताया कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में भोजपुरी बोली जाती है, वैसे ही पूरे संथाल में अंगिका बोली जाती है. इन भाषाओं को बोलने वालों के साथ नाइंसाफी कैसे की जा सकती है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो पार्टी सभी को सम्मान देती है और सबको साथ लेकर चलती है, वही पार्टी जनता का सम्मान पाती है.
किसी भाषा भाषियों के साथ क्यों हो नाइंसाफी: झारखंड राजद
जेटेट भाषा विवाद पर झारखंड राजद के मुख्य प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जेटेट परीक्षा नियमावली के अनुसार, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करना सही नहीं है. सरकार में उच्चस्थ स्थान पर बैठे कुछ पदाधिकारियों की कारिस्तानी की वजह से झारखंड में भाषा विवाद बढ़ा है.
मगही, अंगिका से नफरत क्यों?
कैलाश यादव ने कहा कि जब राज्य के जेटेट नियमावली में ओड़िया और बांग्ला भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा गया है तो फिर मगही, अंगिका से नफरत क्यों? कैलाश यादव ने आगे कहा कि बांग्ला, ओड़िया भाषा भाषियों को लेकर कई दल और उसके नेता कहते हैं कि वे लोग झारखंड के ही रहने वाले हैं तो फिर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वाले वाले लोग भी तो इसी राज्य के निवासी हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों?
कमेटी की रिपोर्ट तक रुके जेटेट की प्रक्रिया: राजद प्रवक्ता
राजद प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोली जाती है. ऐसे में जब पांच मंत्रियों की कमेटी इस अहम मुद्दे पर बैठक कर रही है तो उसकी रिपोर्ट आने तक जेटेट परीक्षा की वर्तमान चल रही प्रक्रिया को स्थगित कर देना चाहिए ताकि किसी भी युवा के भविष्य से खिलवाड़ न हो.
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