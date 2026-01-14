ETV Bharat / state

झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक, झामुमो और कांग्रेस की लोगों से खास अपील, बीजेपी नेता ने भी दी प्रतिक्रिया

झारखंड में पुलिस द्वारा ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक लगाई गई है. झामुमो और कांग्रेस ने इसपर सफाई दी है.

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय
ETV Bharat Jharkhand Team

January 14, 2026

रांची: झारखंड में पिछले दिनों ज्वेलरी दुकानों में लूट की घटना में बढ़ोतरी के बाद एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत ज्वेलरी दुकानों में किसी भी तरह के नकाब, मास्क, हिजाब पहन कर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इस आदेश पर सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इसे किसी भी धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें. उनका कहना है कि पुलिस जनता को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड पुलिस ने बेहतर प्रशासन के लिए यह फैसला लिया है. किसी धर्म विशेष की महिलाएं ही हिजाब या नकाब नहीं लगाती हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस के इस एक्शन को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ एम तौसीफ ने कहा कि बात नकाब या हिजाब की नहीं है. ठंड के दिनों में लोग मंकी कैप या मफलर लपेटकर भी रहते हैं. ऐसे में इसे नकाब, हिजाब तक सीमित नहीं रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिए ही यह कदम उठाया गया है.

झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता कमाल खान ने कहा कि पुलिस ने कुछ सोच समझ कर ही यह फैसला किया होगा. हालांकि, उन्होंने सलाह दी है कि ज्वेलरी शॉप के बाहर महिला पुलिस या जवेलरी दुकानदार अपनी महिला स्टाफ को दुकान के बाहर तैनात रखें, जो पहले हिजाब या नकाब में आई महिला को सुरक्षा के हिसाब से चेक कर दुकान में प्रवेश दें. उन्होंने कहा कि हिजाब लगाकर आने वाले का हिजाब का महत्व भी बरकरार रहे, यह भी जरूरी है.

बता दें कि बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने कहा था कि बोकारो में रविवार शाम नकाबपोश अपराधियों द्वारा एक ज्वेलरी प्रतिष्ठान में लूट की कोशिश की गई. जिसे लेकर पूर्व में भी झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया है कि झारखंड की तमाम ज्वेलरी शॉप, खासकर के बड़े दुकानों के अंदर कोई भी नकाबपोश नहीं जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि पुरुष मास्क लगा के या फिर महिला भी हिजाब या अन्य चीजें लगाकर नहीं आएंगी. उन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए.

उन्होंने बताया कि इसी कारण से गार्ड की तत्परता से बोकारो में अपराधियों की मंशा असफल रही. उन्होंने कहा था कि यह निर्देश है कि कोई भी नकाबपोश व्यक्ति ज्वेलरी दुकान पर ना जाए, अगर कोई इस तरह से प्रवेश करता है तो उसे संदिग्ध मानकर कार्रवाई होगी.

