झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक, झामुमो और कांग्रेस की लोगों से खास अपील, बीजेपी नेता ने भी दी प्रतिक्रिया

रांची: झारखंड में पिछले दिनों ज्वेलरी दुकानों में लूट की घटना में बढ़ोतरी के बाद एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत ज्वेलरी दुकानों में किसी भी तरह के नकाब, मास्क, हिजाब पहन कर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इस आदेश पर सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इसे किसी भी धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें. उनका कहना है कि पुलिस जनता को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड पुलिस ने बेहतर प्रशासन के लिए यह फैसला लिया है. किसी धर्म विशेष की महिलाएं ही हिजाब या नकाब नहीं लगाती हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस के इस एक्शन को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

Jharkhand Police (Jharkhand Police)

वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ एम तौसीफ ने कहा कि बात नकाब या हिजाब की नहीं है. ठंड के दिनों में लोग मंकी कैप या मफलर लपेटकर भी रहते हैं. ऐसे में इसे नकाब, हिजाब तक सीमित नहीं रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिए ही यह कदम उठाया गया है.

झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता कमाल खान ने कहा कि पुलिस ने कुछ सोच समझ कर ही यह फैसला किया होगा. हालांकि, उन्होंने सलाह दी है कि ज्वेलरी शॉप के बाहर महिला पुलिस या जवेलरी दुकानदार अपनी महिला स्टाफ को दुकान के बाहर तैनात रखें, जो पहले हिजाब या नकाब में आई महिला को सुरक्षा के हिसाब से चेक कर दुकान में प्रवेश दें. उन्होंने कहा कि हिजाब लगाकर आने वाले का हिजाब का महत्व भी बरकरार रहे, यह भी जरूरी है.