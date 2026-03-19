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असम चुनाव लड़ने को आतुर झामुमो, पश्चिम बंगाल चुनाव पर जेएमएम ने क्यों साधी चुप्पी?, पढ़िए रिपोर्ट

असम विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर भी चुनाव लड़ने के झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश पर बीजेपी की विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. नीरा यादव का कहना है कि इन लोगों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है बल्कि कुर्सी पाने के लिए और जनता को ठगने के लिए एकजुट है. हम लोग सिर्फ जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, ऐसे में असम में ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है.

असम चुनाव को लेकर झामुमो की आतुरता और उससे होने वाले कांग्रेस को नुकसान के सवाल पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि अभी असम चुनाव को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. कांग्रेस प्रयासरत है कि कमजोर वर्ग के वोटर (दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब) धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखने वाले, उन्हें एकजुट रखा जाए. यह प्रयास अभी भी जारी है और जनता यह समझती है कि उसे किस खेमे में रहना है.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के दो बार असम दौरे, मंत्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय (सांसद विजय हांसदा और विधायक एमटी राजा) टीम को असम चुनाव के लिए लगा देना और फिर असम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का नाम घोषित कर झामुमो ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी हर हाल में असम चुनाव लड़ेगी, इसके लिए वह असम के एक क्षेत्रीय दल से गठबंधन की भी तैयारी में है. झामुमो के इस रुख के बावजूद कांग्रेस नेता कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि झारखंड में महागठबंधन में झामुमो के साथ सरकार भी चलानी है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असम में चुनाव लड़ने को आतुर झारखंड मुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल को लेकर मौन क्यों है? अगर बीजेपी को राज्य की सत्ता से दूर रखना झामुमो की प्राथमिकता है तो फिर असम में झामुमो की उम्मीदवारी का प्रतिकूल असर कांग्रेस के परफॉरमेंस पर पड़ना तय है, बावजूद इसके झारखंड में सत्ता की साझेदार पार्टी होने के बावजूद असम चुनाव लड़कर झामुमो क्या हासिल करना चाहती है? यह सवाल झारखंड की राजनीति के केंद्र में है.

रांची: 126 विधानसभा सीट वाली असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा खासी उत्साहित है. पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारक नाम भी घोषित कर दिए हैं लेकिन झामुमो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है हालांकि पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है.

वहीं असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि असम में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, अभी भी वक्त है कि हमें सम्मानजनक सीट असम में मिले तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वहां ट्राइबल और खासकर टी ट्राइब के लोगों के अधिकार, उनके हक की लड़ाई झामुमो लड़ता रहा है. ऐसे में हमारा बड़ा जनाधार असम में है. मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन हमारा लक्ष्य साफ है कि पश्चिम बंगाल में झामुमो, बीजेपी के मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा.

राजनीतिक गलती का परिणाम है झामुमो की असम में बढ़ती सक्रियता: अरूप चटर्जी

झारखंड में INDIA ब्लॉक के चार महत्वपूर्ण घटक दलों में से एक सीपीआई माले के निरसा से विधायक अरूप चटर्जी कहते हैं उन्हें लगता है कि बिहार विधान चुनाव के समय गलती की शुरुआत हुई थी, उसी का यह परिणाम है. अरूप चटर्जी ने कहा कि उनका मानना है कि न सिर्फ बिहार बल्कि ओडिशा में भी झामुमो को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहना चाहिए था. असम और पश्चिम बंगाल में भी झामुमो को इंडिया ब्लॉक में साथ रखना चाहिए, अन्यथा असम विधानसभा चुनाव में भी नतीजा बिहार जैसा ही होगा.

असम की ट्राइबल सीट पर झामुमो की है खास नजर

असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी सिर्फ असम तक सीमित नहीं है. झारखंड में भी असम में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी गणित, नफा नुकसान और बयानबाजी की राजनीति तेज हुई है. झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस वर्ष असम विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीरता से लड़ने को आमादा है. पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन न सिर्फ खुद असम की राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं बल्कि अपने तीन प्रमुख नेताओं को इस काम में लगाया है कि वह असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनावी माहौल बनाएं, वहां के आदिवासियों खासकर टी- ट्राइब के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाएं, उन्हें यह बताएं कि झामुमो और उनके नेता हेमन्त सोरेन ही देश के जनजातीय समुदाय के एकमात्र बड़े नेता हैं और वहीं जनजातीय समुदाय की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं. मंत्री चमरा लिंडा, सांसद विजय हांसदा और विधायक एमटी राजा को असम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

असम में एसटी रिजर्व 19 सीट पर झामुमो की है नजर

दरअसल, 2023 में परिसीमन के बाद असम की कुल 126 विधानसभा सीट में से 9 सीट अनुसूचित जाति और 19 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्व है. झामुमो नेतृत्व की नजर इन्हीं 19 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर है. झामुमो के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि असम के टी-ट्राइब और अन्य जनजातीय समाज में झामुमो की अच्छी पकड़ है और उसका लाभ मिलेगा.

झामुमो नेतृत्व की ओर से बार- बार असम में चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री के दो बार असम दौरे से झामुमो जहां असम की राजनीति में अपनी ताकत नाप रहा है. वही पार्टी की मंशा कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपना मैसेज पहुँचा देने की है कि वह गठबंधन को लेकर समय रहते फैसला कर सके.

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