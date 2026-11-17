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कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा मामले में जेएमएम ने स्टैंड किया साफ, कहा-निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पर हो सख्त कानूनी कार्रवाई

रांचीः नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में फंसे सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा को लेकर सियासत जारी है. एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है.

पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर चल रहा सियासत आज मंगलवार को भी जारी रहा. बीजेपी एसटी मोर्चा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोकभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम बचाव में उतर आया.

जेएमएम ने पुलिस जांच को सही बताया, धैर्य रखने की नसीहत

जेएमएम कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान तमाड़ विधायक विकास मुंडा और जेएमएम नेता सुदीप गुड़िया ने पुलिसिया जांच को सही बताते हुए धैर्य रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है और नाबालिग का बयान दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी है.

जेएमएम नेताओं के बयान (वीडियो-ईटीवी भारत)

विधायक की गिरफ्तारी न्यायालय तय करेगा-विकास मुंडा

बीजेपी द्वारा विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर जेएमएम विधायक विकास मुंडा ने कहा कि यह न्यायालय तय करेगा. उन्होंने कहा कि मेरा और पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कानूनी रूप से सही कार्रवाई हो. विकास मुंडा ने कहा कि इस मामले में साजिश की बू आ रही है. इसलिए इस विषय पर भी जांच की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में इस विषय को विरोधी दल के द्वारा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है मुझे लगता है कि जांच होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए. क्योंकि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता है.

इस मामले में एक पत्रकार के खिलाफ हो रही पुलिस की कार्रवाई के सवाल पर विकास मुंडा ने कहा कि चुकी इस केस में वह भी एक शिकायतकर्ता हैं. ऐसे में जब कभी भी कोई कांड दर्ज होता है तो पुलिस शिकायतकर्ता से जानकारी हासिल करती है और पूछताछ करती है. ऐसे में पुलिस को पूरा सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक जांच पूरा नहीं हो जाती है, तब तक ना तो पत्रकार को दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही विधायक को.