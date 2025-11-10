ETV Bharat / state

रिकॉर्ड मतों से जीतेंग घाटशिला उपचुनाव, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की है उम्मीद- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रिकॉर्ड मतों से घाटशिला उपचुनाव जीतने का दावा किया है.

JMM claims to won Ghatsila assembly by election with record votes
झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 11:21 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें ये दावा किया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी.

पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि यह चुनाव दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उस क्षेत्र के विकास पुरुष स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने का चुनाव है. उन्हें पूरा विश्वास है कि घाटशिला की जनता, अपना एक-एक वोट दोनों दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के रूप में देगी.

झामुमो नेता का बयान (ETV Bharat)

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि घाटशिला सीट पर बाकी 12 प्रत्याशी अभी से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं. उन्हें पछतावा है कि वे क्यों मतदान प्रक्रिया मे शामिल हुए. झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने विगत दस माह में ही घाटशिला क्षेत्र मे अनेक विकास के कार्य किए हैं. शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र मे झामुमो ने घाटशिला में विकास की लंबी लकीर खींची है, जिसका लाभ झामुमो को इस उपचुनाव में मिलेगा.

चंपाई सोरेन द्वारा संथाल परगना के अन्य समुदाय का परगना में बदलने वाला बयान पर सुप्रियो ने कहा कि यही तो विडंबना है कि 11 महीने पहले तक 40 वर्ष तक आंदोलनकारी रहा व्यक्ति आज कैसी और किस जुबान में बात कर रहा है. ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ रहा है.

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी सक्रिय रूप से बिहार चुनाव में भागीदारी नहीं कर रही है. लेकिन जो सूचनाएं वहां से मिल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और वहां महागठबंधन की जीत होगी. NDA का एबीसी यानी चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी ने काम नहीं किया तो 16-17 जब भी हो तेजस्वी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं.

