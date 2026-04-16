SIR पर आया झामुमो का बयान, विनोद पांडेय बोले- 'गरीब, आदिवासी और पिछड़ों का हक छीन रही है बीजेपी'
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने एसआईआर को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है.
Published : April 16, 2026 at 12:33 AM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची का SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर 35 लाख से अधिक गरीब परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाना कोई साधारण प्रशासनिक त्रुटि नहीं है बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है.
गरीबों को उनके अधिकार को छीनना: झामुमो
उन्होंने कहा कि SIR केवल एक बहाना है जबकि असल उद्देश्य गरीबों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना है.
आज राशन कार्ड, कल पेंशन, परसों मंईयां सम्मान योजना और उसके बाद बिजली, शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को भी समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है.
'बीजेपी की नीति साफ नहीं': विनोद पांडेय
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि बीजेपी की नीति स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग वोट की ताकत के मामले में कमजोर हो जाएं और उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता खुद ही समाप्त हो जाए.
पूर्व सीएम के कार्यालय में रद्द हुए थे 10 लाख राशन कार्ड
झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के कार्यकाल में भी 10 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए गए थे. इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी एक ही रणनीति को अलग-अलग राज्यों में दोहराने की कोशिश कर रही है.
लोगों के अस्तित्व पर प्रहार
मनोज पांडेय ने कहा कि यह केवल दस्तावेजों की जांच नहीं बल्कि यह लोगों के अस्तित्व पर प्रहार है. किसी परिवार का नाम सूची से हटता है, तो केवल एक कार्ड से नाम नहीं कटता, उस परिवार की रसोई बुझ जाती है. बुजुर्गों की पेंशन रुक जाती है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है.
जेएमएम नेता विनोद पांडेय ने कहा कि यह सब अत्यंत सुनियोजित और शांत तरीके से किया जा रहा है. बिना सार्वजनिक चर्चा, बिना जवाबदेही और बिना पारदर्शिता के इतने लोगों का राशन कार्ड से नाम काट देना अमानवीय है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह समय सतर्क रहने, आवाज उठाने और हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है. यह लड़ाई केवल SIR के खिलाफ नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है.
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