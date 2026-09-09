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गुजरात की शेल पार्टियों को हजारों करोड़ के चंदे पर पर झामुमो ने उठाए सवाल! कहा-कहां है चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां?

रांची: गुजरात में चुनाव आयोग से पंजीकृत, लेकिन बगैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां यानी Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) को कथित तौर पर मिल रहे करोड़ों रुपये के चंदे को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने गंभीर सवाल उठाए हैं. बुधवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों की न तो स्पष्ट राजनीतिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, न वे नियमित रूप से चुनाव लड़ती हैं और न ही उनके कार्यालयों की सक्रियता नजर आती है, उनके खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि यह मामला केवल गुजरात तक सीमित नहीं है. यदि किसी राजनीतिक दल के नाम पर भारी रकम का लेनदेन हो रहा है, तो उसके स्रोत, दानदाताओं और धन के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए. उन्होंने कागजों पर चल रहे ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तुलना शेल कंपनियों से करते हुए कहा कि हैरत की बात यह है कि यह बेहद गंभीर मामला है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर चुनाव आयोग, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाएं मौन क्यों हैं.

उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं. इनमें कुछ को राष्ट्रीय और कुछ को राज्यस्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है, जबकि बड़ी संख्या में दल Registered Unrecognised Political Parties के रूप में दर्ज हैं. चुनाव आयोग के 2024 Atlas के अनुसार देश में 2670 RUPPs दर्ज थी. RUPP होना अपने आप में किसी पार्टी को फर्जी या अवैध नहीं बनाती. यह केवल चुनाव आयोग की मान्यता की एक अलग श्रेणी है. किसी दल की वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल होने की स्थिति में उसके रिकॉर्ड की अलग से जांच जरूरी होती है.

जब पार्टी का पता नहीं तो करोड़ों का चंदा कैसे?

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि गुजरात में सामने आए कुछ मामलों में कथित तौर पर ऐसी पार्टियों का जिक्र है जिनके अध्यक्ष, ट्रेजरर और कार्यालय की वास्तविक सक्रियता तक स्पष्ट नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पार्टी का न अध्यक्ष स्पष्ट रूप से सामने है, न कोषाध्यक्ष की गतिविधियां दिखाई देती हैं, न कार्यालय सक्रिय है, न राजनीतिक गतिविधियां और न ही पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसे इतना बड़ा चंदा कैसे मिल रहा है? उन्होंने सवाल किया कि “चंदा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है?” उनका कहना है कि यही वे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को तलाशना चाहिए.

कुछ पार्टियों के खातों में सैकड़ों करोड़ होने का दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि गुजरात में ऐसी करीब 10 पार्टियां हैं, जिन्हें 2023-24 में बड़ी मात्रा में चंदा मिला. इनमें कुछ पार्टियों के खातों में कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक, किसी के खाते में करीब 620 करोड़ रुपये, किसी में करीब 900 करोड़ रुपये और एक अन्य पार्टी के खाते में करीब 138 करोड़ रुपये होने की बात कही गई.

विनोद पांडेय ने लोकशाही सत्ता पार्टी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उसे 2023-24 में करीब 1,045 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. हालांकि इन आंकड़ों और संबंधित पार्टियों के वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित राजनीतिक दलों का पक्ष सामने आना जरूरी है. किसी राजनीतिक दल के खाते में बड़ी राशि होना अपने आप में अवैधता या मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमाण नहीं है.

कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं?

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने सवाल उठाया कि कहीं इन राजनीतिक दलों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है? उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई संदेह है तो जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इन पार्टियों को चंदा देने वाले लोग या संस्थाएं कौन हैं. उन्होंने कहा कि कहीं देश में राजनीतिक दलों में टूट, विधायकों और सांसदों के पाला बदलने तथा खरीद-फरोख्त के आरोपों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है. ऐसे में यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि कहीं इन कथित भारी-भरकम फंड का इस्तेमाल किसी राजनीतिक गतिविधि या निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में तो नहीं हो रहा.

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