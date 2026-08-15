MMDR Amendment Bill-2026: 20 अगस्त को झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक, आंदोलन की बनाई जाएगी रणनीति
आगामी 20 अगस्त को रांची में झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक करने वाली है.
Published : August 15, 2026 at 12:00 AM IST
रांची: केंद्र द्वारा पारित खनिज और खनन संशोधन विधेयक-2026 को लेकर झामुमो मुखर नजर आ रहा है. झामुमो ने इसे झारखंड विरोधी विधेयक बताते हुए आगे की रणनीति बनाने जा रही है.
इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 अगस्त को रांची में पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है. इस बैठक की अध्यक्षता झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे.
झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला संयोजक प्रमुख, महानगर अध्यक्ष और महानगर सचिव भी शिरकत करेंगे.
झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 20 अगस्त की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में 'खनिज और खनन संशोधन विधेयक-2026' को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा संगठन द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सांगठनिक पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति पर विचार विमर्श होगा.
इस पत्र में पार्टी की सांगठनिक स्थिति पर भी चर्चा और समीक्षा होगी. अगर कोई और मुद्दा आया तो केंद्रीय अध्यक्ष की अनुमति से उसे भी केंद्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पुनर्गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने की भी संभावना है.
JMM की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, विस्तारित बैठक 20 अगस्त 2026, गुरुवार को सुबह 10:30 बजे रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में होगी. वैसे तो वर्तमान में झामुमो की ओर से जारी प्रस्ताव में चार प्रमुख मुद्दों पर होगी. बैठक के लिए जारी एजेंडे में चार प्रमुख विषय शामिल किये गये हैं. सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा पारित झारखंड विरोधी विधेयक से उत्पन्न मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने की बात कही गयी है.
इसके अलावा संगठन के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सांगठनिक पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी. बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होगी और इसके बाद आवश्यक निर्णय लिये जाएंगे. एजेंडे में चौथा विषय अन्य अध्यक्ष की अनुमति से शामिल किया गया है. इसका अर्थ है कि बैठक के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से अन्य संगठनात्मक अथवा राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.
जिला और महानगर इकाइयों के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद
JMM की यह बैठक केवल केंद्रीय समिति तक सीमित नहीं है. इसमें पार्टी की जिला और महानगर इकाइयों के प्रमुख पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है. इससे बैठक में राज्यभर में संगठन की स्थिति, बूथ से लेकर जिला स्तर तक की गतिविधियों और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है. बैठक को केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बताया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, महानगर अध्यक्ष और महानगर सचिव समेत संबंधित पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है.
राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर
इस बैठक का पहला एजेंडा सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा पारित खनन एवम खनिज संशोधन विधेयक से जुड़ा है. जिसे झामुमो झारखंड विरोधी बता रहा है, जो विधेयक से जुड़ा है. ऐसे में इस मुद्दे पर पार्टी की आगे की रणनीति तय किये जाने की संभावना है.
बता दें कि झामुमो अपने तरीक़े से पूरी तरह से यह संदेश दे चुका है कि किसी भी स्थिति में इस काले कानून को लागू नहीं होने देगा. JMM के लिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बूथ से जिला स्तर तक संगठन के पुनर्गठन की स्थिति की समीक्षा के साथ पार्टी के जमीनी ढांचे को लेकर भी मंथन होगी.
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