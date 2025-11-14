घाटशिला उपचुनाव: जीत के बाद बोले जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन, 'बाबा के सपनों को करेंगे पूरा'
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे.
Published : November 14, 2025 at 7:39 PM IST
जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भारी जीत हासिल की. भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन दूसरी बार हार गए. जीत के बाद सोमेश सोरेन ने कहा कि उन्हें अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना है. झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 38,524 मतों के अंतर से हराया.
झामुमो विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह उपचुनाव हुआ था. झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा था. सोमेश सोरेन का राजनीति में यह पहला कदम था. इस बीच, भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया. बाबूलाल सोरेन, जिन्होंने पहले भाजपा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे. उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला.
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,56,352 मतदाता थे. इस उपचुनाव में तेरह उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. कुल 300 मतदान केंद्रों पर 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ.
सोमेश सोरेन की जीत के बाद झामुमो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया. झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने कहा कि उन्हें पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा कि वह अपने दिवंगत पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं. वह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को निराश नहीं करेंगे.
