घाटशिला उपचुनाव: झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने दाखिल किया नामांकन, CM हेमंत सोरेन ने किया जनसभा को संबोधित

झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया.

ghatsila by election
निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपते सोमेश चंद्र सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 7:04 PM IST

घाटशिला: घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे. इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ के साथ झामुमो और गठबंधन दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की.

झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन का बयान (Etv bharat)

मुख्यमंत्री ने सोमेश सोरेन को जीत दिलाने की अपील की

नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने सभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोमेश सोरेन को जीत दिलाने की अपील जनता से की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार वोट बंटने नहीं देना है. अभी हमारे विपक्ष के लोग अलग-अलग राज्य से एक दर्जन मुख्यमंत्री के साथ यहां डेरा डाले हुए हैं, कोई बात नहीं एक दर्जन क्या? दो दर्जन भी आ जाए तो उस पर अकेला यहां का मुख्यमंत्री भारी पड़ेगा और वह इसलिए क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री हम नहीं हैं यहां के मुख्यमंत्री आप यानी जनता हैं.

जनता की ताकत से लेते हैं फिरकापरस्त लोगों से लौहा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बदौलत हम फिरकापरस्त लोगों से लोहा लेते हैं और आने वाले दिनों में विरोधी लोग जो-जो गोला फेंकेंगे उस गोले का हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जो जहां से आया है उससे भी दूर चले जाएगा. यहां उपस्थित होकर झामुमो और गठबंधन प्रत्याशी सोमेश को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत-बहुत आभार और जोहार.

नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा दिशोम गुरू शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके पीछे-पीछे ही हमारे बड़े भाई मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया न जाने क्या संजोग है? यह हम नहीं बता सकते लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करती है कि हमने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है.

Last Updated : October 17, 2025 at 7:04 PM IST

SOMESH SOREN FILED NOMINATION
GHATSILA BY ELECTION 2025
झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन
सोमेश सोरेन के लिए सीएम की जनसभा
JMM CANDIDATE SOMESH CHANDRA

