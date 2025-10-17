घाटशिला उपचुनाव: झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने दाखिल किया नामांकन, CM हेमंत सोरेन ने किया जनसभा को संबोधित
झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया.
Published : October 17, 2025 at 6:53 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 7:04 PM IST
घाटशिला: घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे. इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ के साथ झामुमो और गठबंधन दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की.
मुख्यमंत्री ने सोमेश सोरेन को जीत दिलाने की अपील की
नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने सभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोमेश सोरेन को जीत दिलाने की अपील जनता से की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार वोट बंटने नहीं देना है. अभी हमारे विपक्ष के लोग अलग-अलग राज्य से एक दर्जन मुख्यमंत्री के साथ यहां डेरा डाले हुए हैं, कोई बात नहीं एक दर्जन क्या? दो दर्जन भी आ जाए तो उस पर अकेला यहां का मुख्यमंत्री भारी पड़ेगा और वह इसलिए क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री हम नहीं हैं यहां के मुख्यमंत्री आप यानी जनता हैं.
आगामी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु यहाँ की जनता के दिलों में बसने वाले झामुमो के मजबूत स्तंभ महान आंदोलनकारी स्व रामदास दा के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुआ। जुझारू युवा नेता छोटे भाई सोमेश को आगामी उपचुनाव की ढेरों शुभकामनाएं और जोहार।… pic.twitter.com/QM57qmKveM— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 17, 2025
जनता की ताकत से लेते हैं फिरकापरस्त लोगों से लौहा
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बदौलत हम फिरकापरस्त लोगों से लोहा लेते हैं और आने वाले दिनों में विरोधी लोग जो-जो गोला फेंकेंगे उस गोले का हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जो जहां से आया है उससे भी दूर चले जाएगा. यहां उपस्थित होकर झामुमो और गठबंधन प्रत्याशी सोमेश को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत-बहुत आभार और जोहार.
घाटशिला में आगामी उपचुनाव में यहां की जनता देगी भाजपा जैसी फिरकापरस्त पार्टी को मुंहतोड़ जवाब। pic.twitter.com/cUcCRrg9mi— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 17, 2025
नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा दिशोम गुरू शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके पीछे-पीछे ही हमारे बड़े भाई मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया न जाने क्या संजोग है? यह हम नहीं बता सकते लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करती है कि हमने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है.
घाटशिला विधानसभा सिर्फ विधानसभा नहीं, हमारा परिवार है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 17, 2025
घाटशिला में मीडिया साथियों से बातचीत। pic.twitter.com/9491Kj0zUg
ये भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले जाहेरस्थान में टेका माथा
घाटशिला की जंगः नामांकन के साथ बयानबाजी तेज, जेएमएम ने पिछले चुनाव से दोगुने वोट से जीत का किया दावा
घाटशिला की जंगः सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 नेता करेंगे चुनाव प्रचार