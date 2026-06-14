SIR को लेकर गिरिडीह में झामुमो का बूथ सम्मेलन, बोले मंत्री सुदिव्य- एक भी वोट कटे नहीं, बीएलए टू रखें ध्यान
एसआईआर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा गंभीर है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है. इसको लेकर गिरिडीह में बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया.
Published : June 14, 2026 at 9:23 PM IST
गांडेय/गिरिडीहः झारखंड में एसआईआर को लेकर झामुमो ने रविवार को उत्सव उपवन के सभागार में बीएलए टू का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह बूथ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की.
इस कार्यक्रम में जिला के सभी छ: विधानसभा के सभी प्रखंडों के बीएलए टू और बूथ कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि एक भी वोट कटे नहीं ये बीएलए टू और बूथ कमेटी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि एसआईआर रूपी जंग को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी. इसके लिए बूथ लेवल पर तैयारी चल रही है.
गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि एसआईआर में महिलाओं को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि महिलाओं को बहु के रूप में दूसरे जगह से आना होता है और बेटी के रूप में बाहर जाना होता है. इसलिए बूथ कमेटी अपने अपने बूथ का महिलाओं का जरूरी दस्तावेज अभी से ही तैयार करवा लें. उन्होंने बीएलए टू और कार्यकर्ताओं से कहा कि सही नाम कटना नहीं चाहिए और एक भी फर्जी वोट जुड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए बूथ लेवल पर पूरी तैयारी कर लें.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि एसआईआर को लेकर झामुमो गंभीर है. एसआईआर प्रक्रिया में बूथ कमेटी से लेकर केंद्रीय कमेटी तक के पदाधिकारियों की पैनी नजर है. उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता जुड़े नहीं.
राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी सतर्क रहें, कोई दिक्कत हो तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से तुरंत संपर्क करें. जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस कार्यक्रम को डुमरी विधानसभा के नेता अखिलेश महतो राजू, प्रणव वर्मा ने भी संबोधित किया.
इसके पहले नेताओं द्वारा शहीद बेदी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कार्यक्रम को अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर प्रारंभ किया गया. रांची से आई टीम ने एसआईआर प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से विस्तार से बताया. एसआईआर प्रक्रिया से संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज भी सभी बीएलए टू और बूथ कमेटी को दिया गया.
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