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SIR को लेकर देवघर और गोड्डा में झामुमो ने कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग, विनोद पांडेय ने निशिकांत दुबे पर साधा निशाना

देवघर: झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को बूथ कमेटी एवं बीएलए-2 प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, सांसद जोबा मांझी, विधायक चुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कार्यकर्ताओं और बीएलए-2 सदस्यों से आगामी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से न कटे, यह सुनिश्चित करना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की समस्याओं पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता प्रदान कर सकें.

झामुमो नेताओं के बयान (Etv Bharat)

भाजपा पर साधा निशाना

वहीं झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने की जल्दबाजी विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है. उन्होंने कहा कि झामुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर नजर रखेगा और किसी भी पात्र मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा.

मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं पश्चिम बंगाल के एक भवन में आग लगने और ईवीएम मशीनों के जलने की घटना पर उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच चुनाव आयोग एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा कराई जानी चाहिए.

झारखंड की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित

राज्यसभा चुनाव को लेकर विनोद पांडे ने दावा किया कि झारखंड की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं और भाजपा द्वारा उम्मीदवार उतारने के पीछे की मंशा पर सवाल उठते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष की कोई भी रणनीति गठबंधन को कमजोर नहीं कर पाएगी.

स्थानीय राजनीति पर बोलते हुए विनोद पांडे ने कहा कि जिला अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर की गई टिप्पणी स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावना को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि ऐसे सांसद के खिलाफ संगठन को और अधिक मजबूती के साथ काम करना चाहि. इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर आगामी चुनाव को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जाएगी. बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे को रावण कहकर संबोधित किया था.