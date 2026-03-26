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असम चुनाव में क्यों अकेले उतरना पड़ा झामुमो ने बताई वजह, कांग्रेस की ओर से दी गई सफाई

असम विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच समन्वय नहीं बन पाया. इसे लेकर दोनों दलों की ओर से बयान सामने आया है.

JMM blames Congress
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 5:25 PM IST

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रांची:झारखंड में मजबूत गठबंधन की सरकार चलाने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का मलाल है कि सहयोगी कांग्रेस ने बिहार के बाद असम में भी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के अनुसार मान-सम्मान का ख्याल नहीं रखा. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान ऐसे समय में आया है, जब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर झामुमो से गठबंधन पर बात नहीं बनने की वजह बताते हुए इस ओर इशारा किया कि कांग्रेस 05 से 07 विधानसभा सीट झामुमो को दे रही थी, लेकिन मोर्चा की मांग इससे काफी ज्यादा की थी.असम में झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से जनजातीय वोटों में बिखराव की आशंका जताई गई है.

आखिर झामुमो क्यों बार-बार झुक कर समझौता करे- मनोज पांडेय

कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन की ओर से जारी वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आखिर झामुमो क्यों बार-बार झुककर समझौता करे. पहले बिहार में और फिर अब असम में हमसे ही त्याग और बलिदान की उम्मीद क्यों? झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमारा व्यापक जनाधार असम में है और हमारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश की 12 करोड़ आदिवासी जनजाति की मुखर आवाज हैं. उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं. ऐसे में हम अपने मान-सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो का असम में पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ना और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं उतारने झामुमो की राजनीति रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उस रणनीति का भी खुलासा हो जाएगा.

कांग्रेस हमेशा देती आई है सहयोगियों को सम्मानः राकेश सिन्हा

असम में झामुमो-कांग्रेस में गठबंधन नहीं बनने का जिम्मेवार कांग्रेस को बताने को गलत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सहयोगियों के मान-सम्मान का ख्याल रखती आई है. जहां तक असम में झामुमो का अकेले चुनाव लड़ने का मामला है तो यह उनकी पार्टी की राजनीति और रणनीति का हिस्सा होगा. हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है. ऐसे में झामुमो के असम में चुनाव लड़ने का कोई नकारात्मक असर झारखंड में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा.

असम में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की मंशा थी साफ-केशव महतो कमलेश

कांग्रेस के झारखंड प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से यह वक्तव्य जारी किया था कि कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में JMM के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर और सकारात्मक पहल की थी. कांग्रेस द्वारा JMM को 05 से 07 सीटों का प्रस्ताव भी दिया गया था. साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि जिन सीटों पर JMM चुनाव लड़ेगा, वहां कांग्रेस का पूरा संगठनात्मक समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा. कांग्रेस की मंशा स्पष्ट रूप से यह थी कि JMM के प्रतिनिधि असम विधानसभा में पहुंचें, लेकिन JMM ने स्थानीय दलों के सपोर्ट को लेकर 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया. कांग्रेस पार्टी असम में झामुमो के चुनावी नतीजे के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहती, लेकिन हमें चिंता है कि झामुमो का यह फैसला आदिवासी वोटों को बांट सकता है, जिससे उनकी एकजुट ताकत पर असर पड़ सकता है.

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