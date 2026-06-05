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राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने कांग्रेस पर लगाया ठेस पहुंचाने का आरोप, गठबंधन धर्म की दिलायी याद

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है. कांग्रेस के इस फैसले पर झामुमो नाराज है और इस फैसले को ठेस पहुंचाने वाला बताया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के इस कदम को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव. विकट परिस्थितियों में उनके नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने जीत हासिल की. लोकसभा में 05 और विधानसभा में 56 सीटें महागठबंधन हो मिली. ऐसे में जब सामने राज्यसभा चुनाव है तो वह भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने एकतरफा राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर हमें और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है.

सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की इच्छा है कि राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटों पर झामुमो का प्रत्याशी हो. इस भावना से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है और उन्हें आगे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया है.