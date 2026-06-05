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राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने कांग्रेस पर लगाया ठेस पहुंचाने का आरोप, गठबंधन धर्म की दिलायी याद

कांग्रेस द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने पर JMM ने कांग्रेस पर आरोप लगाए.

Rajya Sabha Elections
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 8:19 PM IST

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रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है. कांग्रेस के इस फैसले पर झामुमो नाराज है और इस फैसले को ठेस पहुंचाने वाला बताया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के इस कदम को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव. विकट परिस्थितियों में उनके नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने जीत हासिल की. लोकसभा में 05 और विधानसभा में 56 सीटें महागठबंधन हो मिली. ऐसे में जब सामने राज्यसभा चुनाव है तो वह भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने एकतरफा राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर हमें और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है.

सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की इच्छा है कि राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटों पर झामुमो का प्रत्याशी हो. इस भावना से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है और उन्हें आगे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने लगातार गठबंधन धर्म निभाया लेकिन बिहार चुनाव में हमारे साथ, राजद और कांग्रेस का क्या व्यवहार रहा? ऐसा तब हुआ जब संख्या बल नहीं रहते हुए भी कांग्रेस को कैबिनेट में ज्यादा जगह दी तो एक विधायक वाली पार्टी राजद को भी मंत्रिमंडल में जगह दी. झामुमो नेता ने कहा कि जब हमने सबको सम्मान दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन के नेता हैं, तो कांग्रेस ने एकतरफा कैसे अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी.

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