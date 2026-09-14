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हर झारखंडी का हक और अधिकार छिनने वाला है MMDR कानून! सड़क से सदन और कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई: विनोद पांडेय

रांची: नए MMDR बिल के कानून का रूप लेने के बाद झामुमो ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन और अदालती लड़ाई लड़ने की घोषणा की है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत में इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि MMDR कानून हर झारखंडी का हक और अधिकार छिनने वाला कानून है और हर मोर्चे पर झामुमो इसका विरोध करेगा.

काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी!

झामुमो नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की घोषणा करते हुए बताया कि कोई भी झारखंडी इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा. पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि राज्य सरकार और झारखंड की जनता, अपने हक और अधिकार के प्रति पूरी सजग है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से MMDR कानून बनाया गया है, उससे झारखंड के लोगों का हक और अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए पार्टी हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेगी.

MMDR को लेकर झामुमो नेता विनोद पांडेय का बयान (ETV BHARAT)

“सरकार और इस राज्य के लोग अपने हक और अधिकार के प्रति बहुत सजग हैं. जिस तरह से MMDR कानून बनाया गया, यहां के लोगों के हक और अधिकार छीनने का काम किया गया, हम हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे.”:विनोद पांडेय, केंद्रीय महासचिव, झामुमो

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक मंच या पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि झामुमो सड़क से लेकर सदन तक और जरूरत पड़ी तो न्यायपालिका तक अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएगा. विनोद पांडेय ने साफ शब्दों में कहा कि “चाहे सड़क में हो, सदन में हो या न्यायपालिका में हो, हर जगह इस राज्य के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी.”