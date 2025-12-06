ETV Bharat / state

वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस, झामुमो-राजद के शामिल होने पर संशय

रांची: दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली में राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल नहीं होगा. महारैली को कांग्रेस का कार्यक्रम बताते हुए झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी अलग से अपने तरीके से केंद्र की नीतियों, एसआईआर और वोट चोरी का विरोध करेगी.

दरअसल, कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली करने जा रही है. झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के नेता इस महारैली में अपनी मजबूत भागीदारी निभाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं. वहीं सभी 25 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों को महारैली को सफल बनाने में सहयोग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड से कम से कम पांच हजार नेता और कार्यकर्ता महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जायेंगे. राकेश सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली AICC का कार्यक्रम है. उसमें इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी उनके केंद्रीय नेतृत्व को होगी.

वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि दिल्ली की रैली कांग्रेस की है. महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की नहीं है. इस रैली को कांग्रेस का शक्ति परीक्षण बताते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना अलग कार्यक्रम करेगा.