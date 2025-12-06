ETV Bharat / state

वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस, झामुमो-राजद के शामिल होने पर संशय

दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में झामुमो और राजद के नेता शामिल नहीं होंगे.

वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का पोस्टर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
रांची: दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली में राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल नहीं होगा. महारैली को कांग्रेस का कार्यक्रम बताते हुए झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी अलग से अपने तरीके से केंद्र की नीतियों, एसआईआर और वोट चोरी का विरोध करेगी.

दरअसल, कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली करने जा रही है. झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के नेता इस महारैली में अपनी मजबूत भागीदारी निभाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं. वहीं सभी 25 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों को महारैली को सफल बनाने में सहयोग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड से कम से कम पांच हजार नेता और कार्यकर्ता महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जायेंगे. राकेश सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली AICC का कार्यक्रम है. उसमें इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी उनके केंद्रीय नेतृत्व को होगी.

वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि दिल्ली की रैली कांग्रेस की है. महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की नहीं है. इस रैली को कांग्रेस का शक्ति परीक्षण बताते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना अलग कार्यक्रम करेगा.

वहीं राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस की रैली में भाग लेने के लिए कोई दिशा निर्देश पटना से नहीं आया है. यह पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करेगा कि राजद, कांग्रेस की रैली में शामिल होगा या नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में महारैली करने जा रही है, वह मुद्दा काफी बड़ा है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है.

