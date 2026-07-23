ETV Bharat / state

रांची में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर झामुमो-राजद का जोरदार प्रदर्शन, 'मोदी सरकार' को बताया छात्र विरोधी

प्रदर्शन के दौरान राजद नेताओं ने छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस के वीभत्स रूप के उजागर होने का हवाला देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई है. राजद नेताओं ने संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान की भावना पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है.

राजद की अनीता यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित रखने में पूरी तरह फेल साबित हुई है.

विरोध प्रदर्शन को लेकर राजद और झामुमो नेताओं के बयान (Etv Bhara)

झामुमो के रांची जिला इकाई ने जहां रांची विश्वविद्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला और केंद्र सरकार का पुतला फूंका तो वहीं युवा राजद की ओर से बापू वाटिका से लोकभवन तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा उनके इस्तीफे की मांग की.

रांची: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ओर कांग्रेस बेहद मुखर हैं वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक की दो महत्वपूर्ण पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और झामुमो के नेता एवं कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए.

राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर राजद सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगा और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

झामुमो ने आक्रोश मार्च के बाद फूंका केंद्र सरकार का पुतला

नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता के बाद आज झामुमो के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे. रांची जिला झामुमो अध्यक्ष मुस्ताक आलम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता रांची विश्वविद्यालय गेट से अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च किया, फिर वही से नारेबाजी के साथ केंद्र सरकार का पुतला फूंका.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

झामुमो जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम ने कहा कि जायज मांग को लेकर छात्रों एवं युवाओं द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बाद संसद मार्च किया गया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2026) एवं सीबीएसई मार्किंग में हुई गड़बड़ियों और शिक्षा में सुधार को लेकर यह विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च था लेकिन जिस तरह से संसद मार्च के दौरान छात्र एवं छात्राओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया है, उससे यह साफ है कि दिल्ली में लोकतांत्रिक नहीं बल्कि 'तानाशाही' की सरकार चल रही है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट (Etv Bharat)

दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता की: मुस्ताक आलम

मुस्ताक आलम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरता हुई है. इसके खिलाफ झामुमो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा. मुस्ताक आलम ने कहा कि अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है लेकिन अब झामुमो पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करता है.

ये भी पढ़ें- NEET और पेपर लीक विवाद पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, 100 से ज्यादा कॉलेजों में छात्रों के बीच उतरेंगे राहुल गांधी!

रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, फेंके गए अंडे और टमाटर, टकराव के हालात

राहुल गांधी की पीएम मोदी को दो टूक- युवाओं के भविष्य को आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया