ETV Bharat / state

जेएमएम का तल्ख तेवर, कांग्रेस की चुप्पी पर उठाया सवाल, राजद को याद करवाया 'उपकार', आरजेडी की ओर से मिला ये जवाब

गिरिडीह: बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा न लड़ेगा और न ही प्रचार करेगा इसकी विधिवत घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने कर दी है. अब झामुमो और राजद के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. दोनों पार्टियां एक दुसरे पर आरोप लगा रही हैं.

दरअसल, सोमवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बात के दौरान मंत्री सुदिव्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर्द को शेयर किया तो गठबंधन के साथियों की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए पार्टी के तेवर भी बता डाला. मंत्री ने राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इस सवाल पर मंत्री ने बहुत ही सुलझे हुए लफ्ज में बड़ी बात कह डाली.

मंत्री ने कहा कि ' इंडिया गठबंधन के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत साझेदारी रही है, अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं. अगर राजनीतिक परिस्थितियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विपरीत रहेगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है'. मंत्री का यह जवाब बताता है कि आगे कुछ भी संभव है.

मंत्री सुदिव्य कुमार और राजद प्रवक्ता का बयान (Etv Bharat)

राजद को याद करवाया उपकार

पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल पर जेएमएम के उपकार को भी याद करवाया. बताया कि किस तरह 2015 के चुनाव में राजद को मदद पहुंचाया गया. मंत्री ने कहा कि ' गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है. गठबंधन दोभाइयों के बीच का पारस्परिक समायोजन है. जिसमें दोनों भाई एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं.

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने का प्रयास किया. 2019 के चुनाव में भी राजद महागठबंधन का पार्ट था. 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता चुने गए थे. गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन ने सत्यानंद भोक्ता को 5 वर्षों तक मंत्री बना कर रखा. 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समाहित किया चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने की जब बारी आई तो चार सीट मिलने के बावजूद राजद के कोटे से एक मंत्री बनाया गया. इन बातों को इसलिए दोहराया जा रहा है चुकी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा से ही गठबंधन धर्म का पालन किया.

2020 की तरह मिला धोखा

मंत्री ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तीन सीटों का आश्वासन दिया था. उस दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया गया और तीनों सीटें उसे वक्त की गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ने बांट लिया, इस तरह से झामुमो को धोखा मिला था. इसके बावजूद जेएमएम गठबंधन धर्म का पालन करती रही. इसके बदले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह का धोखा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है वह आहत करने वाला है.

झारखंडी नहीं भूलते हैं धोखा

मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में साफ कहा कि यह बात स्पष्ट है कि झारखंडी चेतन को दिया गया धोखा झारखंडी नहीं भूलते हैं. निश्चित तौर पर आगे उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है. इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है, इस देश के आदिवासियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा.

पार्टी प्लेटफार्म रखा जाएगा तमाम विषय

मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप की समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफार्म पर इस विषय को रखेगी. साथ ही साथ मुक्ति मोर्चा के लिए जो अनुकूल होगा उसके अनुरुप निर्णय करेगी, जो झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा. बिहार के चुनाव में जेएमएम किसी भी तरह सक्रिय राजनीति में नहीं है. हम वहां के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भागीदार नहीं है. जब जेएमएम की सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी तो जिस तबके का प्रतिनिधित्व जेएमएम करती है वे मतदाता भी इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह का राजनीतिक छल का शिकार बनाया गया. इसका जवाब वहां की जनता देगी.

वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब विश्वासघात हुआ तो कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि नामांकन की समय सीमा बीत चुकी थी और यह आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द ही सीटों पर फैसला हो जाएगा. उन्होंने महागठबंधन के दोनों दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन इस स्थिति में अगर हम गठबंधन तोड़कर उम्मीदवार उतारते तो हम पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगता. हमें यह भी कहा गया था कि हमें सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.