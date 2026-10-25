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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर झामुमो-कांग्रेस का वार, कहा- जल-जंगल-जमीन की बात करने वाली भाजपा ने क्या किया

रांची: राजधानी रांची में आयोजित झारखंड भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति में पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर सत्तधारी दलों ने निशाना साधा है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आज कांके विधानसभा के बूथ संख्या 249 पर जमीन पर बैठकर 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे देश की जनता का दुख दर्द कम नहीं होगा.

झामुमो नेता विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा के पास झारखंड की जनता के सामने रखने के लिए न कोई ठोस मुद्दा है और न ही अपने शासनकाल की उपलब्धियों का हिसाब-किताब है. इसलिए वह राजनीतिक प्रस्तावों के जरिए झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने शासनकाल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता भाजपा की राजनीति और उसके दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझती है. जिस पार्टी ने अपने शासनकाल में राज्य के गरीबों, आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया, वह आज जनहित की बात कर रही है. हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे आरोपों से जनता की आकांक्षाएं कमजोर नहीं होंगी.

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार और कुशासन पर बोलने से पहले अपने शासनकाल से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए. राज्य की जनता जानना चाहती है कि भाजपा के शासन में युवाओं को कितने स्थायी रोजगार मिले, किसानों की समस्याओं का कितना समाधान हुआ और विस्थापितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए. केवल आरोप लगाने से कोई राजनीतिक दल जनता का विश्वास नहीं जीत सकता.

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को जनादेश दिया है. सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मूलवासियों और वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर भाजपा की आपत्ति उसकी राजनीतिक बेचैनी को दर्शाती है.

आदिवासी-मूलवासी अस्मिता पर राजनीति कर रही भाजपा

झामुमो महासचिव ने कहा कि आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय अधिकार झारखंड आंदोलन की बुनियाद रहे हैं. झामुमो ने इन मुद्दों के लिए लंबा संघर्ष किया है. भाजपा को आदिवासी-मूलवासी समाज के हितों की चिंता है तो उसे अपने शासनकाल में आदिवासियों-मूलवासियों के अधिकारों, जमीन, विस्थापन और रोजगार से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड के अन्य महानायकों के नाम पर राजनीति करना आसान है लेकिन उनके विचारों के अनुरूप आदिवासी-मूलवासी समाज को अधिकार और सम्मान दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है. भाजपा को महापुरुषों के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने के बजाय उनके संघर्ष और विचारों को आत्मसात करना चाहिए.

बेरोजगारी पर भाजपा की नसीहत स्वीकार नहीं

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा युवाओं और छात्रों के भविष्य की चिंता का दिखावा कर रही है. युवाओं के रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे गंभीर हैं और इनका समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने देश के युवाओं के लिए रोजगार के कितने स्थायी अवसर पैदा किए.